Einreise nach Island: Corona-Test kostenlos im Winter

München, 25.11.2020 | 08:56 | lvo

Winter in Island – Baden in heißen Thermalquellen, schneebedeckte Vulkanlandschaften, Eisformationen an schwarzen Stränden und Polarlichter: Um den Tourismus anzukurbeln, ermöglicht es das nordeuropäische Land Urlaubern, diese Naturspektakel mit erleichterter Einreise zu erleben. Die für den Urlaub benötigten Corona-Tests bietet Island einem Bericht von FVW zufolge im Winter kostenlos an.



Island bietet im Winter 2020/2021 kostenlose Corona-Tests an.



Somit ermöglicht Island einen unbeschwerten Urlaub im Winter. Auch bei der Rückkehr nach Deutschland gibt es keine Komplikationen: Bei der Einreise nach Island können Touristen wählen, ob sie sich zunächst in eine 14-tägige Quarantäne begeben oder einen COVID-19-Test durchführen lassen. Dieser kostet 9.000 Isländische Kronen (rund 55 Euro) bei einer Zahlung vor der Einreise und sogar 11.000 Kronen (etwa 68 Euro) bei einer Zahlung nach der Einreise. Vom 1. Dezember 2020 bis zum 31. Januar 2021 sind die PCR-Tests jedoch kostenfrei. Nach der Einreise müssen sich alle Urlauber dennoch für fünf bis sechs Tage isolieren und anschließend einen zweiten – ebenfalls kostenfreien – Test durchführen lassen. Kinder, die im Jahr 2005 oder später geboren wurden, sind von der Test- und Quarantänepflicht ausgenommen.Somit ermöglicht Island einen unbeschwerten Urlaub im Winter. Auch bei der Rückkehr nach Deutschland gibt es keine Komplikationen: Seit dem 22. November wird Island laut dem Robert Koch-Institut nicht mehr als Risikogebiet eingestuft, die Reisewarnung wurde aufgehoben. Somit müssen Rückkehrer nicht in Quarantäne.

