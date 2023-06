Israel: Tel Aviv feiert White Night am 29. Juni

München, 23.06.2023 | 15:15 | twi

Die israelische Mittelmeermetropole Tel Aviv feiert am 29. Juni ihre alljährliche White Night. In diesem Jahr wird das 20. Jubiläum der Veranstaltung begangen, die traditionell bis in die Morgenstunden hinein andauert. Die diesjährige Promotionskampagne zur White Night ist dabei vom Filmstil Wes Andersons beeinflusst.



In Tel Aviv wird am 29. Juni zum 20. Mal die White Night gefeiert.

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juni findet mit der White Night eine der größten Kulturveranstaltungen Tel Avivs statt. Das breit aufgestellte Programm umfasst dabei unter anderem Konzerte, Straßentheateraufführungen, Drag-Shows und Kunstinstallationen. Zudem öffnen Museen bis tief in die Nacht hinein ihre Türen für Besucherinnen und Besucher. Im Morgengrauen endet die White Night mit einer Yogasession bei Sonnenaufgang. Alle Veranstaltungen im Rahmen des Events können dabei kostenfrei besucht werden. Der offizielle Start der White Night ist am Abend des 29. Juni mit Beginn der Abenddämmerung. In diesem Jahr wird zudem das 20. Jubiläum der nächtlichen Feierlichkeiten zelebriert.Die White Night geht auf die Ernennung Tel Avivs zum Weltkulturerbe der UNESCO im Juli 2003 zurück. Seitdem wird jedes Jahr eine Sommernacht offiziell zum Tag gemacht. Tel Aviv verfügt weltweit über die höchste Anzahl an Bauhaus-Gebäuden und ist dafür bei Architekturfans auf der ganzen Welt berühmt. Dies war auch der Grund für den Welterbestatus der Küstenstadt. Die weiß verputzten Häuser tragen dazu bei, dass Tel Aviv auch als „Weiße Stadt“ bekannt ist. Das Image der Mittelmeermetropole als Stadt, die niemals schläft, und ihr architektonisches Erbe trugen dazu bei, dass die White Night ins Leben gerufen wurde. Heute gilt sie als eines der größten Highlights im Veranstaltungskalender Tel Avivs.In diesem Jahr ließen sich die Organisatorinnen und Organisatoren für die Werbekampagne der White Night von der Ästhetik des US-amerikanischen Regisseurs Wes Anderson inspirieren. Dessen exzentrischer Filmstil einer reduzierten Farbpalette und symmetrischen Bildkompositionen erfreut sich derzeit auch auf Social Media großer Beliebtheit und wird regelmäßig nachgeahmt, so auch im Promotionsvideo für die Veranstaltung. Neben der White Night bietet Tel Aviv seinen Besucherinnen und Besuchern mehrere Sandstrände, historische Architektur in Jaffa sowie eine vielfältige Kunst- und Kulturszene. Zudem gilt die Großstadt als besonders offen hinsichtlich der LGBTQIA+-Community.