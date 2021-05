Italien: Urlaub ab Mitte Mai möglich

München, 05.05.2021 | 09:42 | soe

Italien plant bereits ab Mitte Mai die Öffnung für internationale Touristen. Wie Ministerpräsident Mario Draghi am 4. Mai nach einem virtuellen Treffen der Tourismusminister der G20-Staaten verkündete, soll dafür ein nationaler grüner Pass eingeführt werden. Dieser ermöglicht einen Neustart des Tourismus in Italien noch vor der Einführung des digitalen grünen EU-Passes im Juni.



Im Rahmen einer Pressekonferenz äußerte Draghi Zuversicht über die Bereitschaft Italiens, wieder Urlauber aus aller Welt zu empfangen. Dies soll jedoch unter sicheren Bedingungen für die Besucher und die Einwohner des Landes geschehen. Deshalb will Italien noch vor Einführung des ab Juni geplanten und EU-weit gültigen grünen Passes ein eigenes Dokument einführen. Dieses soll Reisenden als Nachweis über eine vollständige Corona-Impfung, eine überstandene Infektion oder einen maximal 48 Stunden alten negativen Corona-Test dienen. Inhabern eines solchen grünen Passes ist es gestattet, zwischen den 20 italienischen Regionen aus touristischen Gründen zu reisen – unabhängig davon, mit welcher Corona-Risikostufe die Gebiete belegt sind. Kinder unter zwei Jahren sollen kein Nachweisdokument benötigen.Italiens Wirtschaftsleistung wurde nach Angaben der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Vor-Pandemiejahr 2019 zu mehr als 13 Prozent aus Tourismus-Einnahmen generiert, von denen 2020 über die Hälfte wegfielen. In zahlreichen italienischen Regionen hängt ein Großteil der Arbeitsplätze am Fremdenverkehr, für den in diesem Jahr dringend ein Aufschwung benötigt wird. Seit Ende März verzeichnet Italien stetig sinkende Corona-Infektionszahlen, die dritte Pandemie-Welle im Land scheint erfolgreich gebrochen.Noch bis zum 15. Mai müssen sich alle aus EU-Staaten einreisenden Personen nach der Ankunft in Italien in eine fünftägige Quarantäne begeben. Diese Regelung wurde Ende April zuletzt verlängert; die Ankündigung der Wiederöffnung für den Tourismus lässt nun vermuten, dass ab dem 16. Mai wieder eine quarantänefreie Einreise nach Italien möglich sein wird. Neben der Quarantänepflicht müssen Einreisende momentan auch einen maximal 48 Stunden alten und negativen PCR- oder Antigentest vorweisen und eine Einreiseerklärung ausfüllen. Am Ende der Quarantäne wird ein zweiter Corona-Test fällig. Italien wird vom Robert Koch-Institut als Corona-Risikogebiet eingestuft, es gilt eine Reisewarnung.