München, 28.10.2021 | 11:03 | twi

Die kambodschanische Regierung hat angekündigt, das Land schrittweise für geimpfte Touristen zu öffnen. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, sollen ausländische Urlauber die Provinzen Koh Kong und Sihanoukville am Golf von Thailand ab dem 30. November wieder besuchen dürfen. Die Tempelanlage Angkor Wat wird voraussichtlich im Januar 2022 wieder für Reisende öffnen. Bei der Ankunft in Kambodscha sind ein Impfnachweis sowie ein negativer Test auf das Coronavirus vorzulegen.



Kambodscha öffnet sich schrittweise für geimpfte Touristen.

Ab dem 30. November ist die touristische Einreise nach Kambodscha wieder möglich, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf das kambodschanische Tourismusministerium berichtet. Demzufolge sei eine schrittweise Öffnung des südostasiatischen Landes für ausländische Urlauber geplant, welche die von der Regierung ausgewiesenen Gebiete für mindestens fünf Tage nicht verlassen dürfen. Diese umfassen im ersten Schritt die Provinzen Koh Kong und Sihanoukville, welche vor allem bei Badeurlaubern beliebt sind. Im Januar soll dann die Region Siem Reap folgen, in der sich die berühmte Tempelanlage Angkor Wat befindet. Erweist sich das Pilotprojekt als erfolgreich, können andere Provinzen Schritt für Schritt nachziehen. Eine Öffnung des gesamten Landes soll jedoch erst dann vorgenommen werden, wenn das Coronavirus für die kambodschanischen Gesundheitsbehörden unter Kontrolle ist.Bei der Einreise müssen Touristen laut dem französischen Auslandsnachrichtenfernsehen France24 einen Nachweis über eine vollständige Impfung erbringen sowie einen negativen Schnelltest vorlegen. Darüber hinaus ist eine Auslandskrankenversicherung notwendig, die auch Covid-19-Behandlungen abdeckt. Zusätzlich wird direkt bei der Ankunft ein weiterer Schnelltest durchgeführt. Fällt dieser ebenfalls negativ aus, können sich Reisende in den von der Regierung benannten Provinzen frei bewegen. Bevor sie Koh Kong und Sihanoukville nach fünf Tagen verlassen dürfen, ist ein weiterer Schnelltest vonnöten. Ist das Ergebnis negativ, dürfen andere Regionen Kambodschas bereist werden.Kambodscha wird für seine schnelle und effiziente Impfkampagne gelobt. France24 zufolge seien 96 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft. Laut offiziellen Daten beträgt der Anteil von vollständig Geimpften in der Gesamtbevölkerung etwa 78 Prozent, damit gehört die Impfquote zu den höchsten der Welt. Seit Ende September gehen die Infektionszahlen in Kambodscha deutlich zurück, zuletzt lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 5,4. Insgesamt hat sich bisher weniger als ein Prozent der Bevölkerung mit dem Coronavirus infiziert.