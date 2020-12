Kanada behält Einreisesperre für Touristen bis 21. Januar 2021

München, 01.12.2020 | 12:20 | soe

Kanada hat bekanntgegeben, dass das Einreiseverbot für Touristen noch bis ins nächste Jahr bestehen wird. Bis einschließlich 21. Januar bleiben Grenzübertritte in das Land zu touristischen Zwecken verboten. Damit verlängert sich die Sperre um zunächst einen weiteren Monat.



Die Einreise aus triftigen Gründen soll für Ausländer weiterhin gestattet bleiben. Zu diesen zählt beispielsweise der Besuch direkter Angehöriger, sofern diese kanadische Staatsbürger sind. Auch Saisonarbeiter, Pflegekräfte und internationale Studenten dürfen einreisen. Jedoch muss jeder, dem ein Grenzübertritt erlaubt wird, sich zunächst für 14 Tage in Selbstisolation begeben. Ausnahmen werden für die Teilnehmer internationaler Sportveranstaltungen gemacht, dabei müssen jedoch die Veranstalter für ein ausgeklügeltes Hygienekonzept sorgen.Kanada hatte im März die Grenze geschlossen und den Einreisestopp für Touristen seither monatlich verlängert. Das nordamerikanische Land gilt seit dem 15. November aus deutscher Sicht als Corona-Risikogebiet, das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung erlassen. Auch innerhalb des Landes unterliegt der Tourismus weiterhin Einschränkungen, so sind Reservierungen für das Sommer-Camping in kanadischen Nationalparks im nächsten Jahr erst ab April möglich. Üblicherweise werden diese bereits ab Januar entgegengenommen.