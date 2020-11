Sommer in Kanada: Reservierungen für Nationalparks erst ab April möglich

München, 25.11.2020 | 09:50 | lvo

Kanadas Nationalparks, historische Stätten und Meeresregionen können für die Sommersaison des kommenden Jahres erst ab April 2021 reserviert werden. Vorgemerkt werden können dann Zeiträume zwischen Mai 2021 und März 2022. Üblicherweise sind Reservierungen bereits ab Januar möglich.



Mit dieser Änderung wollen die Nationalparks in Kanada Reisenden mehr Zeit geben, die aktuellen Bestimmungen aufgrund der Corona-Pandemie in ihre Reiseplanung einfließen zu lassen. Das spätere Datum soll außerdem helfen, Stornierungen zu reduzieren. Ob Übernachtung auf einem voll ausgestatteten Campingplatz oder eine geführte Wanderung: Auch in Zeiten der Pandemie sollen Urlauber die Möglichkeit haben, sich in der Natur zu erholen. Aktuell bietet eine Zahl an Nationalparks bereits die Möglichkeit, im Winter oder zeitigen Frühling zu campen. Hierfür sind derzeit Reservierungen möglich. Für den Monat April beginnt die Reservierungszeit am 16. Dezember 2020.Für internationale Reisende gelten aktuell besondere Bestimmungen für die Einreise und den Aufenthalt in Kanada. Eine Einreise ist momentan nur für kanadische Staatsangehörige oder Personen mit permanentem Aufenthaltsstatus sowie deren engste Familienangehörige möglich, was bereits beim Boarding nachgewiesen werden muss. Alle international Reisende müssen sich nach Ankunft für 14 Tage in Selbstisolation begeben, bevor sie in einen Nationalpark weiterreisen dürfen. Kanada gilt seit dem 15. November laut dem Robert Koch-Institut als Risikogebiet . Von Seiten des Auswärtigen Amtes besteht eine Reisewarnung.