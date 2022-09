Kanada: Einschränkungen durch Waldbrand im Jasper-Nationalpark

München, 14.09.2022 | 14:50 | twi

Im beliebten kanadischen Jasper-Nationalpark ist vor etwa zwei Wochen ein großer Waldbrand ausgebrochen, der derzeit Einschränkungen für Reisende verursacht. So mussten unter anderem Campingplätze geschlossen werden. Zwar sind die meisten Straßen nach wie vor geöffnet, Urlauberinnen und Urlauber sollen den Nationalpark jedoch vorerst meiden.



Aufgrund des Feuers, das sich auf eine Fläche von 59 Quadratkilometern ausgedehnt hat, wurden Serviceangebote für Reisende reduziert. Zudem mussten die Campingplätze im Nationalpark von den lokalen Behörden geschlossen werden. Nach aktuellen Informationen ist eine Wiedereröffnung nicht vor dem 26. September möglich. Mit der Schließung der Campingplätze soll Energie für die Gemeinde Jasper gespart werden, da der Waldbrand unter anderem eine Stromleitung beschädigte, die den Ort Jasper eine Zeitlang von der Stromversorgung abschnitt. Die Stadtverwaltung von Jasper versicherte jedoch, dass weder die Stadt noch andere Siedlungen von dem Brand bedroht sein würden. Das Feuer war am Morgen des 1. Septembers durch einen Blitzeinschlag im Bereich des Chetamon Mountains, etwa 15 Kilometer von Jasper entfernt, ausgebrochen.Touristinnen und Touristen, die einen Besuch im Jasper-Nationalpark planen, sind dazu aufgerufen, den Park vorerst zu meiden, um die Löscharbeiten nicht zu behindern. Dennoch sind die meisten Straßen weiterhin geöffnet, so auch der Highway 16, der direkt am Chetamon Mountain vorbeiführt. Durch die Rauchentwicklung sollte auf den Straßen im Umkreis von mehreren Meilen um das Feuer mit reduzierter Geschwindigkeit gefahren werden. Die Nationalparkverwaltung weist zudem darauf hin, dass die Benutzung von Kameradrohnen verboten ist. Während der Löscharbeiten mussten bereits Löschflugzeuge aufgrund von Drohnen am Boden bleiben. Bei Missachtung drohen hohe Geldstrafen. Derzeit dauert die Brandbekämpfung noch an, aufgrund des Wetters konnten jedoch mittlerweile Löscherfolge erzielt werden.Der Jasper-Nationalpark liegt in der kanadischen Provinz Alberta und ist der größte Nationalpark in den kanadischen Rocky Mountains. Vor allem aufgrund seiner unberührten Natur erfreut sich der Park bei Reisenden großer Beliebtheit. Als Highlight des Parks wird das Columbia-Eisfeld angesehen, das vom Feuer nicht betroffen ist. Zahlreiche Tiere lassen sich im Jasper-Nationalpark beobachten, darunter Elche, Schneeziegen, Grizzlybären und Wölfe. Gemeinsam mit drei weiteren Nationalparks bildet er das UNESCO-Welterbe Canadian Rocky Mountain Parks.