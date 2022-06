Kanada lockert Corona-Reisebeschränkungen zum 20. Juni

München, 15.06.2022 | 11:54 | twi

Die kanadischen Behörden haben für den 20. Juni eine Lockerung der Corona-Reisebeschränkungen angekündigt. Das Testprogramm für zufällig ausgewählte geimpfte Reisende wird mindestens bis zum 30. Juni ausgesetzt. Zudem dürfen auch nicht geimpfte Reisende wieder Inlandsflüge sowie Zugverbindungen durch das Land nutzen und internationale Flüge antreten.



Trotz der Lockerung bleibt die Einreise für ungeimpfte Ausländerinnen und Ausländer grundsätzlich verboten. Wer aufgrund wichtiger Gründe von der Einreisesperre befreit ist, muss bei der Einreise einen maximal 24 Stunden alten Antigen- oder einen höchstens 72 Stunden alten PCR-Test vorlegen und sich anschließend für 14 Tage in Quarantäne begeben. Auf der offiziellen Seite der kanadischen Regierung wird aufgeführt, welche Personengruppen auch ohne Corona-Impfung in das Land einreisen dürfen. Vollständig geimpfte Reisende ab zwölf Jahre dürfen ohne Test nach Kanada kommen, können aber am Flughafen zufällig für Corona-Tests ausgewählt werden. Dieses Testprogramm für Geimpfte wird ab dem 20. Juni vorerst ausgesetzt und frühestens am 1. Juli wiederaufgenommen. Während der Pause sollen die Testzentren von den Airports nach draußen verlegt werden. Wer für einen Zufallstest ausgewählt wurde, muss sich jedoch nicht bis zum Erhalt des Ergebnisses isolieren.Bei der Einreise müssen alle Personen die aktuelle Version der App ArriveCAN auf ihren mobilen Endgeräten installiert haben. In dieser wird neben genauen Kontaktinformationen auch der Impfnachweis hinterlegt. Die App steht in den Sprachen Englisch, Französisch und Spanisch zur Verfügung. Auf Flügen nach und in Kanada sowie auf allen Flughäfen gilt nach wie vor die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes. Wer für COVID-19 typische Symptome aufweist, darf Flugzeuge mit Kurs Kanada sowie Inlandsflüge und Züge nicht betreten. In Zügen, Bussen und auf Fähren gilt zudem eine Empfehlung zum Masketragen. Außerdem haben die Beförderungsunternehmen die Möglichkeit, Mund-Nase-Bedeckungen vorzuschreiben.In Kanada befindet sich die Sieben-Tage-Inzidenz seit einigen Wochen auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Am 15. Juni wurde beispielsweise ein Wert von 42,1 gemeldet, in Deutschland lag er an diesem Tag bei 472,4. Von den 38 Millionen Kanadierinnen und Kanadiern sind derzeit 82,5 Prozent vollständig gegen COVID-19 geimpft. 57 Prozent der kanadischen Bevölkerung haben zudem bereits eine Auffrischungsdosis erhalten.