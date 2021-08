Kanaren kein Hochrisikogebiet mehr

München, 20.08.2021 | 15:54 | soe

Die Kanarischen Inseln gelten ab dem 22. August nicht mehr als Corona-Hochrisikogebiet. Für zurückkehrende Urlauber entfällt damit die Pflicht zum Ausfüllen einer digitalen Einreiseanmeldung sowie die zehntägige Quarantäne in Deutschland. Auch weitere Regionen in Spanien wurden vom Robert Koch-Institut herabgestuft, darunter Asturien und Katalonien.



In Spanien entspannt sich die Corona-Lage seit rund einem Monat zusehends, weshalb nun die ersten Regionen wieder von dem Status eines Hochrisikogebiets befreit werden. Gemäß der Einstufung des RKI stehen die Provinzen Asturien, Kastilien-La Mancha, Katalonien und Valencia ab kommendem Sonntag nicht mehr auf der Hochrisikoliste. Zudem fällt die Reisewarnung für die Kanaren weg. Damit profitieren Urlauber von erleichterten Rückreisebedingungen, wenn sie sich in einer der herabgestuften spanischen Regionen aufgehalten haben.Nach einem Urlaub auf den Kanaren ist es nun nicht mehr nötig, eine digitale Einreiseanmeldung auszufüllen. Zudem entfällt die Quarantänepflicht von zehn Tagen, welche zuvor nur Geimpfte und Genesene von Beginn an umgehen konnten. Alle anderen Reisenden mussten sich für zehn, mindestens jedoch fünf Tage isolieren. Da es für Kinder unter zwölf Jahren noch keine generellen Impfangebote gibt, traf die Quarantäneregel vor allem Familien. Von nun an müssen sich Rückkehrer von den Kanaren lediglich an die für alle aus dem Ausland Einreisenden geltende Nachweispflicht halten, welche die Vorlage eines Impf-, Genesungs- oder Testzertifikats beim Check-in vorschreibt.Die Sieben-Tage-Inzidenz auf den Kanaren liegt aktuell insgesamt bei 105,9 mit sinkender Tendenz (Stand zum 19. August). Dabei entfallen die meisten Infektionsfälle auf Teneriffa, gefolgt von Gran Canaria. Beide Inseln sind mit der auf den Kanarischen Inseln höchstmöglichen Risikowarnstufe Braun gekennzeichnet. Auf Stufe Rot befindet sich derzeit nur Fuerteventura, Lanzarote und La Palma auf Stufe Gelb. El Hierro sowie La Gomera verzeichnen das niedrigste Infektionsgeschehen und haben Stufe Grün inne.