Reisewarnung: Kanaren sind Corona-Risikogebiet

München, 02.09.2020 | 20:40 | lvo

Die Kanarischen Inseln haben hart dafür gekämpft, ihren Sonderstatus zu erhalten: Seit dem 2. September gilt jedoch auch für die letzte spanische Region eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Wegen der hohen Infektionszahlen mit dem Coronavirus hat das Robert Koch-Institut die beliebte Urlaubsdestination zum Risikogebiet erklärt.



Seit dem 2. September gelten auch die Kanaren wieder als Corona-Risikogebiet.

Rückkehrende Urlauber aus einem Risikogebiet müssen sich bei der Einreise nach Deutschland einem Test auf das Coronavirus SARS-CoV-19 unterziehen und unter Umständen in Quarantäne begeben. Die Reisewarnung ist kein Verbot, eine Reise auf die Kanaren ist in der Regel dennoch möglich. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass Reiseveranstalter geplante Reisen auf den Archipel absagen.Die Kanarischen Inseln sind die letzte spanische Region, für die eine Reisewarnung ausgesprochen wurde. Bereits seit dem 14. August gelten der Rest des Landes inklusive der Balearen als Risikogebiete. Bis zuletzt wurde versucht, der Erklärung zum Risikogebiet zu entgehen. Noch am 28. August hatten die Kanaren die Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Virus erneut verstärkt, nachdem am Abend zuvor die höchste Anzahl an Neuinfektionen seit Ausbruch der Pandemie im März gemeldet wurde. Als zusätzliche Sicherheit bieten die Kanaren Urlaubern sogar eine Corona-Versicherung an.