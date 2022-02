Kanaren: Teneriffa sinkt auf Warnstufe Rot

München, 25.02.2022 | 09:56 | twi

Die kanarische Regionalregierung hat die Herabstufung Teneriffas auf die zweithöchste Corona-Warnstufe Rot bekanntgegeben. Somit verbleibt lediglich Gran Canaria auf der vierten und damit höchsten Stufe der Gesundheitswarnskala. Mit der Herabstufung der größten Kanareninsel gehen auch Lockerungen der Infektionsschutzmaßnahmen einher.



Auf Teneriffa gilt jetzt nicht mehr die höchste Corona-Warnstufe.

Mit der Neueinstufung Teneriffas in der Nacht von Donnerstag auf Freitag trat das Corona-Maßnahmenpaket für Inseln der Stufen Grün, Gelb und Rot in Kraft. Demnach können Außenbereiche von Restaurants oder Kultureinrichtungen nun wieder voll besetzt werden, im Innenraum dürfen sich bis zu 75 Prozent der üblichen Kapazität aufhalten. Treffen sind auf zwölf Personen beschränkt, eine Ausnahme gilt für Reisegruppen. Diese dürfen maximal 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer umfassen. Die Schließzeit für Restaurants und Bars wurde auf 4 Uhr festgelegt. Die Herabstufung Teneriffas begründet die kanarische Regierung mit einer Verbesserung der epidemiologischen Indikatoren. So sind sowohl die Hospitalisierungsrate als auch die Intensivbettenauslastung zurückgegangen. Die Sieben-Tage-Inzidenz auf der Insel befindet sich jedoch wieder in einem leichten Aufwärtstrend und wurde am 24. Februar mit 386,5 angegeben.Die weiteren Kanareninseln wurden nicht neu eigestuft. Damit verbleiben Fuerteventura, La Palma, La Gomera und El Hierro auf der roten Stufe, während Lanzarote nach wie vor auf der zweitniedrigsten Stufe Gelb eingeordnet wird. Mit Gran Canaria befindet sich zudem noch eine Insel auf der höchsten Warnstufe Braun. Dort gilt eine Schließzeit von 3 Uhr. Auch die Auslastung von Restaurants und kulturellen Einrichtungen ist auf Gran Canaria stärker eingeschränkt: In Innenbereichen dürfen sich höchstens 50 Prozent der zugelassenen Kapazität aufhalten, in Außenbereichen steigt die Quote auf 75 Prozent. Statt zwölf Personen dürfen maximal acht zusammenkommen, für Reisegruppen sind 20 Personen gestattet. Der Alkoholkonsum in Parks oder auf Straßen ist darüber hinaus untersagt.Nachdem die Infektionszahlen in den vergangenen Wochen zurückgegangen waren, lässt sich derzeit wieder ein Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz auf den Kanaren beobachten. Der durchschnittliche Inzidenzwert aller Inseln betrug am 24. Februar 399,6, am Donnerstag in der Vorwoche lag er noch bei 253,7. Die höchste Inzidenz meldet derzeit Fuerteventura, auf Lanzarote ist sie am niedrigsten. Am 21. Februar wurde die Impfquote auf den Kanaren mit 82,9 Prozent angegeben, das ist der zweitniedrigste Wert in Spanien.