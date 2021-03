Kroatien erlaubt Antigen-Test für Einreise ab April

München, 26.03.2021 | 09:10 | soe

Kroatien will ab April die Einreise mit einem negativen Antigen-Testergebnis ermöglichen. Nach einem Bericht der kroatischen Tageszeitung Poslovni dnevnik kündigte der Innenminister des Landes, Davor Božinović, auf einer Pressekonferenz am 24. März entsprechende Lockerungsmaßnahmen an. Demnach sollen Touristen bald mit einem gültigen Impf- oder Genesungsnachweis sowie mit einem negativen Corona-Antigen-Test ohne weitere Auflagen nach Kroatien einreisen dürfen.



Kroatien will ab April für die Einreise neben PCR- auch Antigen-Tests zulassen.



Kostenlose Schnelltests für Touristen



Das Adrialand trifft darüber hinaus noch weitere Vorbereitungen auf die anstehende Tourismus-Hauptsaison. So wurde das Programm „Safe Stay in Croatia“ ins Leben gerufen, welches unter anderem eine Hygienezertifizierung für Hotels, Restaurants und Verkehrsmittel umfasst. Damit soll nach Plänen der kroatischen Regierung bereits zu Pfingsten der Reiseverkehr wieder spürbar angekurbelt werden. Zudem sind touristische Test-Spots geplant, an denen sich Urlauber in Kroatien gratis einem Antigen- oder PCR-Schnelltest unterziehen können.



Istrien kein Corona-Risikogebiet



Der Großteil von Kroatien gilt nach Einstufung des Robert Koch-Instituts noch immer als Corona-Risikogebiet, mehrere Gespanschaften sind davon jedoch ausgenommen. So herrscht beispielsweise für die beliebte Urlaubsregion Istrien keine Reisewarnung mehr. Die Halbinsel zwischen dem Golf von Triest und der malerischen Kvarner Bucht lockt mit piniengesäumten Sandstränden und der historischen Stadt Pula.



Bislang benötigen Urlauber und andere Reisende einen negativen und höchstens 48 Stunden alten PCR-Test, um die Grenze nach Kroatien überschreiten zu dürfen. Dieser kann entweder schon vor Reiseantritt erfolgen oder direkt nach der Einreise nachgeholt werden. Im letzteren Falle ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes mit Kosten bis zu 100 Euro zu rechnen, zudem müssen die Einreisenden bis zum Erhalt des Ergebnisses in häusliche Quarantäne. Die meist günstigeren und schnelleren Antigen-Tests würden den Einreiseprozess demnach sehr erleichtern und Kroatien als attraktives Reiseland stärken.

