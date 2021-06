Kroatien: Einreise ohne Test aus 14 Bundesländern

München, 21.06.2021 | 11:11 | soe

Kroatien erlaubt ab sofort den meisten Urlaubern aus Deutschland eine Einreise ohne Corona-Test. Einreisende aus 14 von 16 deutschen Bundesländern müssen kein negatives Testergebnis mehr vorlegen, wenn sie auf direktem Weg nach Kroatien kommen. Lediglich Reisende aus dem Saarland und Baden-Württemberg profitieren nicht von der erleichterten Einreise nach Kroatien.



Mit Wirkung zum 17. Juni hat das Europäischen Zentrum für die Prävention von Krankheiten (ECDC) fast alle deutschen Bundesländer auf die Grüne Liste gesetzt, sie gelten damit nicht mehr als Corona-Risikogebiete. Viele Staaten orientieren sich bei der Erstellung ihrer eigenen Risikolisten und Einreisebedingungen an dieser europäischen Einstufung, so auch Kroatien. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, gestattet Kroatien daher ab sofort die direkte Einreise aus diesen Bundesländern ohne Quarantäne- oder Testverpflichtung. Wichtig ist jedoch, dass auf dem Weg nach Kroatien kein Aufenthalt in anderen Ländern stattgefunden hat, der Einreisende keine Symptome aufweist und kein Kontakt zu einer an COVID-19 erkrankten Person bestand.Die Bundesländer Saarland und Baden-Württemberg können sich hingegen noch nicht über den Entfall ihres Risikostatus aus europäischer Sicht freuen. Urlauber aus den beiden Regionen dürfen jedoch trotzdem ohne Quarantäne nach Kroatien kommen, benötigt wird hierfür nur ein maximal 48 Stunden alter, negativer Antigen-Schnelltest oder ein höchstens 72 Stunden alter PCR-Test. Vollständig geimpfte Personen sowie binnen der letzten sechs Monate von einer Corona-Infektion Genesene unterliegen keiner zusätzlichen Testpflicht.Außer den Gespanschaften Medimurje und Varazdin führt das Robert Koch-Institut Kroatiens Landesteile nicht mehr auf der Corona-Risikoliste. Dies bedeutet, dass Reiserückkehrer bei der Einreise nach Deutschland aus den Nicht-Risikoregionen keiner Test- oder Quarantänepflicht unterliegen und auch keine digitale Einreiseanmeldung mehr vornehmen müssen. Lediglich Flugpassagiere müssen nach wie vor beim Check-in ein negatives Testergebnis vorlegen, ob sie aus einem Risikogebiet einreisen oder nicht.