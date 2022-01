Kroatien ist Top-Ziel für Deutsche

München, 05.01.2022 | 09:54 | soe

Kroatiens Tourismusindustrie hat sich im Jahr 2021 deutlich erholt. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Besucherzahlen um 77 Prozent, wie das Tourismusministerium des Landes an der Adria bekannt gibt. Von den insgesamt 13,8 Millionen ausländischen Gästen kamen mit 2,9 Millionen die meisten aus Deutschland.



Die Statistiken des von Kroatien genutzten eVisitor-Systems ergeben einen Zuwachs von 84 Prozent an Urlauberinnen und Urlaubern aus der Bundesrepublik, die im vergangenen Jahr ihre Ferien in dem osteuropäischen Land verbrachten. Damit stellen sie den Großteil der Reisenden aus dem Ausland, gefolgt von Slowenen und Österreichern. Selbst inländische Touristen und Touristinnen liegen mit 2,3 Millionen hinter den Besucherzahlen aus Deutschland zurück.Unter den kroatischen Gespanschaften konnte sich Istrien an die Spitze der Beliebtheitsskala setzen. Die Halbinsel in der nördlichen Adria lockt mit historischen Städten wie Pula, Rovinj und Poreč sowie mit zahlreichen malerischen Stränden. Auch Split-Dalmatien und Primorje-Gorski Kotar verzeichneten jeweils mehr als 15 Millionen Übernachtungen. Kroatiens Städtereiseziele werden von der Hauptstadt Zagreb angeführt, die 638.000 Besucher und Besucherinnen begrüßte. Nach Rovinj, Dubrovnik und Split kamen jeweils mehr als eine Million Menschen.Kroatiens Tourismusministerin Nikolina Brnjac gratulierte den Akteuren und Akteurinnen der Tourismusbranche und betonte, dass ihnen die Etablierung als sicheres Reiseziel auch während der Pandemie gelungen sei. Für die Zukunft soll noch mehr Wert auf Nachhaltigkeit gelegt werden, welche für die meisten Reisenden eine zunehmend wichtige Motivation bei der Wahl der Urlaubsdestination darstellt. Insgesamt hat sich Kroatien seinen Tourismuswerten aus dem Vor-Pandemiejahr 2019 weiter angenähert und erreichte wieder mehr als zwei Drittel der damals erzielten Besucherzahlen. Aus deutscher Sicht stand das Land an der Adria im Jahr 2021 auf Platz 8 der beliebtesten Reiseziele bei Aufenthalten ab fünf Tagen Dauer, wie aus einer Aufstellung des Deutschen Reiseverbandes DRV hervorgeht.