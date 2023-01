Kroatien-Urlaub 2023: Das ändert sich für Touristen

München, 02.01.2023 | 09:17 | soe

Kroatien ist zum 1. Januar dem Schengen-Raum beigetreten, außerdem wurde der Euro als Zahlungsmittel eingeführt. Für Urlauber und Urlauberinnen gibt es dadurch einige Änderungen, die den Aufenthalt und die Anreise erleichtern. So entfallen die Verkehrskontrollen an der Grenze und das Umtauschen ihres Geldes in kroatische Kuna.



Schon bisher galt Kroatien als eines der beliebtesten Sommerurlaubsziele für deutsche Touristinnen und Touristen, ab diesem Jahr dürfte die Attraktivität des Adria-Staates noch weiter zunehmen. Seit dem 1. Januar ist das Land Mitglied des Schengen-Raumes der Europäischen Union, wodurch sich die Ein- und Ausreise für Personen aus anderen EU-Staaten stark vereinfacht. Darüber hinaus hat Kroatien ebenfalls zum Jahreswechsel den Euro als europäische Gemeinschaftswährung eingeführt, sodass im Urlaub kein Geld mehr umgetauscht werden muss. Bis zum 14. Januar besteht allerdings noch eine Übergangsfrist, während der auch mit der alten Landeswährung Kuna gezahlt werden kann.Wer mit dem Auto von Deutschland nach Kroatien gereist ist, musste häufig lange Wartezeiten an der Grenze zum Transitland Slowenien in Kauf nehmen. Die dortigen Verkehrskontrollen sind nun pünktlich um Mitternacht zum 1. Januar 2023 entfallen, gleiches gilt für die Grenzübergänge zum Nachbarland Ungarn. In Kroatien angekommen, können sich Urlauber und Urlauberinnen aus Deutschland künftig den Gang zum Geldwechselbüro sparen. Wer jedoch noch kroatische Münzen oder Scheine von vergangenen Aufenthalten besitzt, kann diese bis Ende 2023 in Euro umtauschen lassen. Dafür werden keine Gebühren erhoben, der Wechselkurs ist auf einen Euro für 7,5345 Kuna definiert.Nach dem Ende der Reisebeschränkungen durch die Corona-Pandemie und durch die neuen Einreise-und Zahlungsfreiheiten erhoffen sich Kroatiens Touristiker und Touristikerinnen einen zusätzlichen Aufschwung in der Saison 2023. Vor der Corona-Krise kamen bis zu 17,3 Millionen ausländische Reisegäste pro Jahr, um sich an den malerischen Stränden zu erholen oder die vielfältige Natur im Landesinneren zu genießen. Von Januar bis November 2022 konnte mit 16 Millionen Besuchern und Besucherinnen bereits wieder an die alten Erfolge angeknüpft werden, für das neue Jahr erwartet die kroatische Reisebranche neue Rekordwerte.