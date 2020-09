Malaysia: Einreise erst 2021 wieder möglich

München, 02.09.2020 | 09:53 | lvo

Malaysia wird noch längere Zeit für internationale Besucher geschlossen bleiben. Wie aus einem Bericht des Magazins Reise vor 9 hervorgeht, öffnet Malaysia nicht vor 2021 die Grenzen. Der Einreisestopp wurde bis mindestens Ende des Jahres verlängert.



Malaysia öffnet die Grenzen erst ab 2021.

Die malaysische Regierung hatte erklärt, dass die Öffnung der Grenzen für ausländische Besucher einer der letzten Schritte Malaysias in Richtung einer Normalisierung werde. Bis dahin wolle man mit dem verlängerten Einreisestopp „importierte Corona-Infektionen vermeiden“, wie Premierminister Muhyiddin Yassin erklärte. Selbst aus dem angrenzenden Stadtstaat Singapur ist eine Einreise nach Malaysia derzeit nur für malaysische Staatsbürger möglich.Damit schließt sich das südostasiatische Land seinem Nachbarstaat Indonesien an. Auch hier ist eine Einreise für Urlauber frühestens ab 2021 möglich. Zunächst bestand die Möglichkeit, die Urlaubsinsel Bali früher zugänglich zu machen. Ende August entschied die indonesische Regierung jedoch, auch Bali erst 2021 wieder zu öffnen . Für alle Länder im asiatischen Raum gilt die vom Auswärtigen Amt beschlossene weltweite Reisewarnung, die zunächst noch bis zum 14. September in Kraft ist.