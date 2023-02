Mallorca: Alkoholverbot in Palma ausgeweitet

München, 23.02.2023 | 14:02 | spi

Der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit wird in Palma de Mallorca künftig auf weiteren Straßen strenger geahndet. In den sogenannten ZEIT-Zonen (Zonas de Especial Intervención Turística) werden die allgemein gültigen Anstandsregeln streng kontrolliert. Am Mittwoch beschloss die Stadtverwaltung, unter anderem die als Bierstraße bekannte Carrer Miquel Pellisa in die ZEIT-Zone aufzunehmen.



Palma de Mallorca wandelt sich vom Party-Hotspot zur romantischen Stadt.



Was Reisende in Palma beachten sollten



In Palma gelten die Benimmregeln überall; in den ZEIT-Zonen werden sie nur häufiger kontrolliert und bei Verstößen mit höheren Bußgeldern geahndet. Für Touristinnen und Touristen ist wohl die Regel am relevantesten, die den Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit verbietet. Auch Lärmbelästigung, zum Beispiel durch Grölen, wird hart bestraft. Verschmutzungen und allzu freizügiges Verhalten sind ebenfalls nicht erlaubt.



Palma will dem Partytourismus den Rücken kehren



Der Botellón, zu Deutsch Trinkgelage, ist den Einwohnerinnen und Einwohnern Palmas sowie vielen Mitreisenden schon lange ein Dorn im Auge. Mit einem nächtlichen Ausschankverbot und Benimmregeln soll der ungezügelte Partytourismus eingedämmt werden. Die Behörden versprechen sich von den Maßnahmen weniger Lärm, weniger Kriminalität und weniger Schmutz. Wer sich nicht an die Regeln hält, zahlt zwischen 100 und 3.000 Euro. Die Höhe richtet sich nach Ort und Schwere des Verstoßes.



Die neuen Regelungen gelten bereits für die kommende Hauptsaison ab April bis Oktober. Einschließlich der Bierstraße gelten insgesamt drei Straßen als ZEIT-Zone. Auf der Carrer Miquel Pellisa, der Carrer de la Missió de San Diego sowie auf der Carrer de la Missió de San Gabriel beim Megapark drohen aufdringlichen Partygästen bei Verstößen künftig empfindliche Geldbußen. Neben den neuen Zonen, bleiben die alten in El Terreno, an der Playa de Palma, am Paseo Marítimo und in der Innenstadt bestehen.

