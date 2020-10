Mallorca: Bars auf dem Ballermann dürfen wieder öffnen

München, 13.10.2020 | 09:46 | soe

Mallorca erlaubt den Bars auf der als Ballermann bekannten Vergnügungsmeile wieder die Bewirtung von Gästen. Ab dem 15. Oktober treten die Lockerungen in Kraft. Weiterhin geschlossen bleiben jedoch Diskotheken, zudem muss eine Sperrstunde eingehalten werden.



Auf der Carrer Pare Bartomeu Salvà („Schinkenstraße“) und der Carrer Miquel Pellisa („Bierstraße“) an der Playa de Palma sowie auf der Carrer Punta Ballena in Magaluf dürfen die Lokale wieder öffnen, wie die balearische Regierung in einer Pressekonferenz bekanntgab. Sie unterliegen jedoch weiterhin Einschränkungen. So müssen die Bars spätestens um 1 Uhr morgens schließen und dürfen ihre Tanzsäle, falls vorhanden, noch nicht zugänglich machen. Wie viele Wirte ihre Gastronomiebetriebe tatsächlich ab Mitte Oktober wieder öffnen, ist noch unklar. Nach einem Bericht der Mallorcazeitung geben viele Betreiber an, dass die Saison 2020 vorbei sei und sich eine nochmalige Öffnung für sie nicht mehr rentiere.Die besonders bei deutschen und britischen Partytouristen beliebten Lokale waren von den mallorquinischen Behörden Mitte Juli geschlossen worden , nachdem es zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Regeln gegeben hatte. Viele Feiernde hatten sich weder an den Mindestabstand, noch an die Maskenpflicht gehalten. Die Maßnahme war zunächst für zwei Monate angesetzt, wurde jedoch anschließend bis Mitte Oktober verlängert.