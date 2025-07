Mallorca: Nahverkehr droht mit Streikserie ab 18. Juli – unbefristeter Ausstand ab dem 25. Juli möglich

Die geplanten ganztägigen Streiks betreffen vor allem die TIB-Buslinien auf Mallorca und sollen am 18., 21. und 23. Juli stattfinden. Laut SATI haben rund 300 Mitarbeitende bereits für die Maßnahmen gestimmt. In Menorca und Ibiza stehen ähnliche Entscheidungen in den kommenden Tagen an. Ab dem 25. Juli ist ein unbefristeter Arbeitskampf geplant, falls bis dahin keine Lösung im festgefahrenen Tarifkonflikt erzielt wird.

Was Reisende jetzt beachten sollten

Bereits an den genannten Streiktagen kann es zu erheblichen Einschränkungen im Busverkehr auf Mallorca kommen. Besonders betroffen sind Urlauberinnen und Urlauber, die auf Transfers oder Linienbusse angewiesen sind. Reisende sollten sich rechtzeitig über alternative Verkehrsverbindungen informieren. Sollte der unbefristete Streik ab dem 25. Juli starten, ist mit umfassenden Ausfällen im Nahverkehr auf allen Balearen-Inseln zu rechnen.



Löhne und Arbeitszeiten im Zentrum des Protests

Die Gewerkschaft fordert höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten für das Personal im öffentlichen Nahverkehr. Laut SATI herrsche in der Branche eine prekäre Lage. Die Arbeitgeberseite habe bislang keine akzeptablen Vorschläge vorgelegt. Ziel des Arbeitskampfes sei es, die Verhandlungen zum brancheneinheitlichen Tarifvertrag wieder in Bewegung zu bringen. Zuvor konnte ein Streik im Hotel- und Gaststättengewerbe auf den Balearen kurzfristig abgewendet werden.