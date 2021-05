Mallorca: Innenräume der Restaurants öffnen ab 23. Mai

München, 21.05.2021 | 09:49 | soe

Mallorca erlaubt Restaurants und Cafés ab dem 23. Mai die Öffnung ihrer Innenräume. Bis 18 Uhr dürfen dort dann wieder Gäste bewirtet werden, dabei sind laut Angaben der Mallorcazeitung bis zu vier Personen pro Tisch gestattet. Auf den Außenbereichen darf ab kommendem Sonntag wieder bis 23 Uhr gespeist werden, in diesem Fall mit bis zu sechs Personen pro Tisch.



Erstmals seit März ist den Gastronomiebetrieben auf Mallorca wieder gestattet, ihre Innenbereiche zu bewirten. Obwohl die Corona-Inzidenzwerte auf den Balearen zu den niedrigsten Europas zählen, ist die Öffnung jedoch weiterhin mit Auflagen verbunden. Verfügt das Restaurant oder Café über eine Möglichkeit zur Außenbewirtung, dürfen in den Innenräumen höchstens 30 Prozent der Kapazitäten genutzt werden. Besitzt das Lokal jedoch keinen eigenen Freisitz, darf es im Inneren bis zu 50 Prozent der vorhandenen Plätze belegen. Maximal sind 150 Gäste erlaubt. Auf den Terrassen dürfen alle Plätze belegt werden, die Höchstgrenze liegt hier bei insgesamt 250 Personen.Inzwischen wurden auch die ab dem 23. Mai geltenden Regelungen zur Ausgangssperre auf Mallorca gerichtlich bestätigt. Nach einem Urteil des Tribunal Superior der Justicia de Baleares darf die Regionalregierung der Balearen die nächtlichen Beschränkungen für zwei weitere Wochen beibehalten, obwohl in Spanien seit dem 9. Mai kein offizieller Alarmzustand mehr gilt. Die Ausgangssperre wird jedoch um eine Stunde verkürzt und beginnt ab kommendem Sonntag erst um Mitternacht, anstatt wie bislang um 23 Uhr. Die Endzeit bleibt mit 6 Uhr am Folgetag gleich.Gleichzeitig wurde durch das Gericht auch die Beibehaltung der Einschränkungen für private Treffen abgesegnet. Somit dürfen bei privaten Zusammenkünften in Innenräumen höchstens sechs Personen anwesend sein, die nicht in einem Haushalt leben. Im Freien gilt eine Maximalgrenze von acht Teilnehmern eines Treffens, nach Informationen der Mallorcazeitung betrifft dies ausdrücklich auch die Strände der Insel. Entfallen ist nun jedoch die Obergrenze der beteiligten Haushalte.