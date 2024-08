Mallorca: Starker Regen bringt Abkühlung

München, 13.08.2024 | 15:56 | spi

Auf Mallorca wird am Mittwoch, den 14. August, ein starker Wetterumschwung mit viel Regen, Wind, Gewitter und sogar Hagel erwartet. Zuvor war es rekordverdächtig heiß und trocken. Deshalb gilt am Mittwoch von 12 bis 19 Uhr auf der gesamten Insel die Warnstufe Orange. Die Expertinnen und Experten nennen diesen plötzlichen, aber für den Spätsommer üblichen Wetterumschwung „gota fría“, zu Deutsch „kalter Tropfen“.



Auf Mallorca wird in der Nacht zum Mittwoch ein Unwetter erwartet.

In einigen Orten auf Mallorca kletterte das Quecksilber auf über 40 Grad. Obwohl der Dienstag mit Nebel begann, sind im Laufe des Tages wieder Temperaturen von bis zu 36 Grad möglich. In der Nacht zum Mittwoch bringt eine Kaltwetterfront aus dem Norden schlagartig Abkühlung und vor allem viel Regen.Gewitter, Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometern und rund 50 Liter Regen pro Quadratmeter sind für Mittwoch vorhergesagt. Auch Hagel ist möglich. Die Behörden warnen eindringlich davor, während des Sturms im Meer zu baden. Auch am Donnerstag und Freitag soll es, wenn auch nicht so stark. Dann sinken auch die Temperaturen auf rund 27 Grad. Am Samstag scheint bereits wieder die Sonne.Für die Regionaldirektorin von Aemet, María José Guerrero, handelt es sich bei diesem Wetterphänomen um einen sogenannten „gota fría“ oder „kalten Tropfen“, berichtet das Mallorca Magazin. Dieses Wetterphänomen tritt häufig im Spätsommer und Herbst im westlichen Mittelmeerraum auf. Dabei trifft sehr feuchte, warme Luft vom Mittelmeer auf kalte Luftmassen aus dem Norden.