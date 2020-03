Alle Hotels auf Mallorca schließen

München, 17.03.2020 | 09:38 | soe

Auf Mallorca und den übrigen Inseln der Balearen werden noch in dieser Woche alle Hotelbetriebe schließen. Das hat der zuständige Hotelverband beschlossen, wie aus einem Bericht des Mallorca Magazins hervorgeht. Gäste, die bereits in den Hotels sind und ihren Urlaub nicht abbrechen möchten, dürfen allerdings bis zu dessen Ende bleiben.



Wie der Chef des Hotelverbandes der Balearen mitteilte, habe man sich zu einer progressiven Schließung der Hotelbetriebe entschlossen. Derzeit würden keine neuen Reservierungen vorgenommen und viele Gäste stornieren ihren geplanten Aufenthalt. Bis zum Mittwoch werden laut Prognosen rund 50 Prozent der Hotelbetriebe in der Inselhauptstadt Palma den Betrieb einstellen. Sobald die noch vor Ort logierenden Gäste abgereist sind, werden auch die übrigen Häuser folgen.Die regulär nur in der Sommersaison öffnenden Hotels aus Mallorca wollen in diesem Jahr erst im Juni öffnen. Auch in Griechenland haben die Hoteliers beschlossen, den Saisonstart ihrer Betriebe zu verschieben . Sie wollen erst ab dem 1. Mai 2020 wieder öffnen. Da viele Flugverbindungen in die Urlaubsländer momentan nicht durchgeführt werden können, ist die Anreise der Gäste nicht möglich. Derzeit rät das Auswärtige Amt von nicht notwendigen Reisen ins Ausland ab.