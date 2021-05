Mallorca: Sieben-Tage-Inzidenz unter 20

München, 19.05.2021 | 08:37 | soe

Auf Mallorca sinken die Corona-Infektionszahlen auch nach dem Start in die Tourismussaison weiterhin. Inzwischen liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert auf den Balearen wieder unter 20, wie das Mallorca Magazin am 18. Mai berichtet. Außer auf Menorca wird das Ansteckungsrisiko nun auf jeder Insel als „niedrig“ eingestuft.



Die offiziellen Corona-Zahlen des spanischen Gesundheitsministeriums vom Abend des 18. Mai weisen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 19,29 für Mallorca und seine Nachbarinseln aus. Damit sinkt dieser Wert erstmalig seit zwei Monaten wieder unter die Marke von 20 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Die in der EU ebenfalls als Vergleichswert angesetzte 14-Tage-Inzidenz liegt mit 46,69 ebenfalls sehr niedrig. Wird jede Baleareninsel für sich betrachtet, liegt nur noch Menorca auf einer als „mittel“ eingeschätzten Risikostufe, während Mallorca, Ibiza und Formentera inzwischen ein niedriges Infektionsrisiko aufweisen.Mittlerweile haben mehr als 27 Prozent der Bevölkerung auf den Balearen die erste Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten. Knapp zwölf Prozent sind bereits vollständig geimpft. Ab Juni sollen nach Angaben des balearischen Gesundheitsministeriums zudem die Massenimpfungen erweitert werden. Am Universitätsklinikum Son Espases sind hierfür sechs neue Impflinien geplant, in der Sportanlage Germans Escalas weitere 15 Impflinien. Die Terminvergabe erfolgt auf den Balearen ausschließlich über ein Online-Portal.Auch im landesweiten Schnitt entwickelt sich die Infektionslage ermutigend, die Corona-Fallzahlen sind stabil niedrig. Aus diesem Grund und angesichts der Impffortschritte hat Fernando Simón, Corona-Experte der spanischen Regierung, eine baldige Lockerung der Maskenpflicht in Aussicht gestellt. Sobald die 14-Tage-Inzidenz im ganzen Land unter 150 sinkt, sei eine Aufhebung der Maskenpflicht im Freien denkbar. Auf Mallorca muss auch an Stränden eine Maske getragen werden, Badegäste dürfen sie jedoch während des Aufenthalts im Wasser sowie auf ihrer Sonnenliege abnehmen.