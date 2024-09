Mallorca: Unwetter am 4. September mit Warnstufe Orange

München, 03.09.2024 | 15:48 | spi

Auf Mallorca werden am Mittwoch, den 4. September, starke Regenfälle und Gewitter erwartet. Der spanische Wetterdienst Aemet hat für die gesamte Insel die Warnstufe Orange ausgerufen. Reisende müssen mit Einschränkungen im Verkehr und am Flughafen rechnen. Seit Montag haben heftige Regenfälle vor allem im Inselinneren zu Überschwemmungen geführt.



Ein Tiefdruckgebiet bringt kühle Temperaturen, aber auch starke Unwetter nach Mallorca.

Schon am heutigen Dienstag, den 3. September, kommt es zu Einschränkungen am Flughafen Mallorca. Abflüge und Ankünfte waren rund zwei Stunden verspätet. Seit dem Nachmittag werden Abflüge komplett gestoppt und ankommende Flugzeuge umgeleitet.Für Mittwoch, den 4. September, werden auf Mallorca schwere Unwetter erwartet. Auf der gesamten Insel gilt die Warnstufe Orange. Der spanische Wetterdienst Aemet warnt vor starken Regenfällen. Einheimische und Reisende sollten bei Sturm auf das Baden im Meer verzichten. Andere Freizeitaktivitäten könnengenossen werden.Beikam es zu Einschränkungen am Flughafen von Palma de Mallorca. Flüge wurden gestrichen oder umgeleitet. Bei dem Sturm am Mittwoch, den 4. September, können Einschränkungen im Flugverkehr nicht ausgeschlossen werden. Reisende werden gebeten, den Status ihrer Flüge im Auge zu behalten. Sollte es aufgrund des Sturms zu Verspätungen oder Annullierungen kommen, sollten sich die Fluggäste direkt an die Fluggesellschaft wenden. Pauschalreisende kontaktieren ihren Reiseveranstalter.Tage mit Temperaturen über 30 Grad Celsius und schwüler Witterung gingen auf Mallorca am Montag zu Ende, als ein spätsommerlicher Regen für Abkühlung sorgte. Auch der heutige Dienstag bringt Niederschläge: Für die Inselmitte gilt zwischen 12 und 18 Uhr noch die Warnstufe Orange, in allen anderen Gebieten die Warnstufe Gelb. Gewitter, Sturmböen und Hagel sind nicht ausgeschlossen.