Martinique: Keine Quarantänepflicht für Ungeimpfte

München, 27.05.2022 | 11:16 | twi

Ungeimpfte Reisende, die die französische Karibikinsel Martinique besuchen möchten, müssen sich nicht mehr in Quarantäne begeben. Die Regelung gilt nur für Einreisen aus grün eingestuften Ländern, zu denen auch Deutschland gehört. Ein Test vor der Einreise bleibt für nicht geimpfte Urlauberinnen und Urlauber jedoch verpflichtend.



Neben der Aufhebung der siebentägigen Quarantänepflicht für Ungeimpfte müssen nicht oder nicht vollständig immunisierte Reisende zudem keinen triftigen Grund mehr für eine Reise nach Martinique vorweisen können. Die Behörden begründeten die Entscheidung, die auch für andere französische Überseegebiete mit Ausnahme von Wallis und Futuna gilt, mit einer deutlich verbesserten pandemischen Lage und einem Rückgang der Neueinweisungen von Corona-Patientinnen und -Patienten in Krankenhäuser. Dennoch müssen Ungeimpfte einen bei Reiseantritt maximal 24 Stunden alten PCR- oder Antigentest vorlegen. Für vollständig geimpfte oder von COVID-19 genesene Reisende wurde die Testpflicht beim Boarding jedoch abgeschafft.Auf Flügen zwischen dem französischen Festland und den Überseegebieten muss zudem keine Maske mehr getragen werden. Dennoch empfehlen die Behörden das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung weiterhin als effektive Methode zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Auf Martinique selbst gilt die Maskenpflicht nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, Gesundheitseinrichtungen und für Kontaktpersonen. In geschlossenen Räumen sowie in Menschenansammlungen wird das Masketragen jedoch noch immer dringend empfohlen. Der französische Corona-Pass ist auch auf Martinique ausgesetzt. So dürfen Restaurants, Freizeiteinrichtungen oder Nachtclubs ohne 3G-Nachweis besucht werden. Nur in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gilt noch immer die Nachweispflicht für Besucherinnen und Besucher.Martinique gehört zu den Kleinen Antillen und liegt in der Karibik. Als Übersee-Département Frankreichs gehört die Insel zur Europäischen Union, ihre offizielle Währung ist der Euro. Martinique lässt sich vom europäischen Kontinent aus in acht bis neun Stunden erreichen. Reisende schätzen die Karibikinsel für ihre vielfältige Landschaft mit tropischen Wäldern, verschiedenfarbigen Sandstränden, Buchten sowie dem Vulkan Mont Pelée. Auf den Flüssen der Insel können Urlauberinnen und Urlauber Kanu fahren, Wanderinnen und Wanderern stehen 250 Kilometer markierte Wege zur Verfügung, außerdem ist Martinique bekannt für seine Rum-Destillerien.