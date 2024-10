Neue Skilifte und Gondeln in den Alpen eröffnen für die Wintersaison

München, 28.10.2024 | 13:37 | twi

In den Skigebieten der Alpen werden für die Wintersaison neue Lifte und Gondeln eröffnet. Investitionen in Österreich, der Schweiz, Italien und Frankreich bieten Wintersportlerinnen und Wintersportlern mehr Komfort, kürzere Wartezeiten und eine schnelle Beförderung auf die Pisten. Von steilen Seilbahnen in der Schweiz bis zu modernen Kabinenbahnen in Österreich bringen die Anlagen Reisende nun noch schneller auf die Berge.



Die Alpenregion bietet zur Wintersaison modernisierte Lifte und Gondeln für mehr Komfort und Effizienz.



Schweiz: Steilste Seilbahn und autonomes Gondeltaxi



Im Schweizer Wintersportgebiet Mürren-Schilthorn eröffnet die laut Schweiz Tourismus steilste Seilbahn der Welt, die 159 Prozent Steigung bewältigt. Gleichzeitig wird in der Region Flims Laax Falera die moderne Gondelbahn mit „Ropetaxi“-Technologie erweitert. Fahrgäste können hier ihr Ziel individuell wählen und erreichen ohne Zwischenstopp die gewünschte Bergstation. Zudem startet im Walliser Grimentz eine vollverglaste Panoramabahn ihre erste Wintersaison, die Wintersportbegeisterte zu spektakulären Aussichten führt.



Italien und Frankreich: Komfort und Kapazität



Die Alpenregion erweitert ihre Liftinfrastruktur mit modernisierten Gondeln und Seilbahnen. Im Skicircus Saalbach-Hinterglemm in Österreich wurden etwa zwei neue Einseil-Umlaufbahnen eröffnet, die ältere Bahnen ersetzen und die Aufstiegskapazität steigern. In der Steiermark ermöglicht eine neue Kabinenbahn in Schladming den bequemen Zugang zum Anfängergelände im Rohrmoos-Areal, während ein neuer Sessellift auf dem Hauser Kaibling zusätzliche Wintersportlerinnen und Wintersportler hinaufbefördert. In Tirol ergänzt eine Kabinenbahn das Skigebiet Loser im Salzkammergut und verringert gleichzeitig den Autoverkehr.

