Newark gilt nicht mehr als New Yorker Flughafen

München, 22.09.2022 | 10:59 | twi

Der Newark Liberty International Airport in der Nähe von New York City wird ab dem 3. Oktober nicht mehr als New Yorker Flughafen gelistet. Grund dafür ist ein neuer Standard des Weltluftfahrtverbands IATA für Städte mit mehreren Flughäfen. Mit der Änderung tritt für den Airport eine neue Preisstruktur in Kraft.



Der Flughafen Newark gilt ab dem 3. Oktober nicht mehr als New Yorker Flughafen.

Bisher wurde der Flughafen Newark von der IATA unter dem Regionskürzel NYC für New York City geführt. Ab dem 3. Oktober wird NYC für den Flughafen zu EWR, das bereits der IATA-Code für den Airport ist. Einem neuen Standard des Weltluftfahrtverbands zufolge soll die neue Zuordnung eine einheitlichere Preisgestaltung über alle Reservierungssysteme hinweg ermöglichen. Somit erhält der Flughafen Newark eine eigene Preisstruktur. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es laut Brancheninsiderinnen und -insidern beispielsweise möglich, dass die Preise für Flüge nach Newark vorerst sinken werden. Welche preislichen Auswirkungen die Änderung des Area-Codes genau haben wird, ist aktuell jedoch noch nicht bekannt.Neben der neuen Preisstruktur müssen Passagierinnen und Passagiere mit weiteren Neuerungen rechnen. So müssen Airlines Reisenden keine Flugoptionen von oder zu den beiden anderen großen Flughäfen im Großraum New York City mehr anbieten. Einige Airlines ermöglichen ihren Kundinnen und Kunden bei Flughäfen mit dem gleichen Regionscode den Wechsel zu einem anderen Airport, um einen Anschlussflug zu erreichen. Mit dem neuen Code wird der Umstieg zwischen Newark und dem John F. Kennedy Airport oder dem Flughafen LaGuardia etwas erschwert. Zudem bieten viele Fluggesellschaften an, dass Umbuchungen beim gleichen Ziel innerhalb eines Area-Codes ohne Sondergebühr möglich sind. Mit der neuen Zuordnung ist es wahrscheinlich, dass bei Umbuchungen von Newark auf den JFK-Airport oder LaGuardia eine zusätzliche Gebühr anfällt.Der Flughafen Newark liegt knapp 20 Kilometer südwestlich von New York City im Bundesstaat New Jersey zwischen den Städten Newark und Elizabeth. Er gehört zu den drei größten Airports im Großraum New York City und dient United Airlines als Drehkreuz. Aus diesem Grund werden am Flughafen viele internationale Flüge, darunter auch von und nach Deutschland, abgefertigt. In Deutschland werden beispielsweise Berlin, Frankfurt am Main und München angesteuert. Auch die Lufthansa bietet Verbindungen nach Newark an.