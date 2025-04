Niederlande: Eintritt für Windmühlen bei Zaanse Schans ab 2026 – das sollten Reisende wissen

Bisher war das Freilichtmuseum Zaanse Schans nördlich von Amsterdam kostenlos zugänglich. Das ändert sich ab dem Jahr 2026: Die Gemeinde Zaandam plant, eine Eintrittsgebühr von 17,50 Euro einzuführen. Damit soll die historische Infrastruktur erhalten bleiben. Die Maßnahme betrifft vor allem Touristinnen und Touristen, denn Anwohnerinnen und Anwohner sollen weiterhin kostenfreien Zutritt haben. Rund 2,6 Millionen Menschen besuchten das Areal 2024 – Tendenz steigend.

Warum wird Eintritt für die Windmühlenregion erhoben?

Laut dem zuständigen Stadtrat Wessel Breunesse sei das Kulturerbe in Gefahr. Ohne finanzielle Mittel drohe der Verlust innerhalb von fünf bis sieben Jahren. Die Einnahmen aus der Eintrittsgebühr sollen in den Erhalt der Windmühlen, Wege, Werkstätten und Museen fließen. Zaanse Schans gilt als bedeutender Ort des niederländischen Industriezeitalters und ist heute eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten Nordhollands – vor allem für Amsterdam-Reisende.

Hinweise für die Reiseplanung

Reisende sollten den Eintrittspreis bei der Urlaubsplanung ab 2026 berücksichtigen – besonders bei Familien- oder Gruppenreisen. Wer weiterhin authentisches Handwerk, grüne Holzhäuser und ikonische Windmühlen erleben möchte, findet mit Zaanse Schans ein einzigartiges Kulturerbe in den Niederlanden – künftig jedoch mit Zugangskontrolle. Als kostenlose Alternative bietet sich das UNESCO-Welterbe Kinderdijk an – eine beeindruckende Windmühlenlandschaft südlich von Rotterdam und laut unserer Reisewelt eines der schönsten Reiseziele in den Niederlanden.