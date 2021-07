Norwegen: Antigentest bei Einreise ist ausreichend

München, 15.07.2021 | 09:02 | soe

Norwegen fordert von Einreisenden aus Deutschland keinen vorab durchgeführten Corona-Test. Für den Grenzübertritt ist der Antigen-Schnelltest ausreichend, den ohnehin alle in Norwegen Ankommenden direkt bei der Einreise vornehmen lassen müssen. Er wird am Grenzübergang beziehungsweise Flughafen durchgeführt und die Reisenden müssen das Ergebnis vor Ort abwarten, bevor sie weiterreisen dürfen. Für Geimpfte und Genesene genügt ein entsprechender Nachweis.



Zum 5. Juli hatte Norwegen seine Grenzen wieder für Reisende aus den europäischen Ländern geöffnet, die das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) als „Grün“ bewertet. Zu diesen zählt aktuell auch Deutschland. Bekannt war bislang, dass Einreisende aus den grünen Regionen ohne Quarantänepflicht in das skandinavische Land einreisen dürfen, verlangt werden lediglich eine vorab erfolgende Online-Registrierung und ein negatives Corona-Testergebnis. Wie das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen nun klarstellt, muss der nötige Test nicht bereits vor Anreise durchgeführt werden. Norwegen unterzieht ohnehin jeden Einreisenden an der Grenze einem Antigen-Schnelltest – für Urlauber aus Deutschland und anderen Ländern der Stufe „Grün“ ist dessen Ergebnis ausreichend. Die Reisenden müssen jedoch am Grenzübergang beziehungsweise Flughafen warten, bis das Resultat vorliegt. Fällt es positiv aus, wird binnen 24 Stunden ein PCR-Test fällig.Personen, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder innerhalb der letzten sechs Monate von ihm genesen sind, müssen auch den Test bei der Ankunft nicht ablegen. Ihnen genügt als Nachweis das digitale COVID-Zertifikat der EU oder dessen norwegisches Pendant. Auch für Pendler und Berufskraftfahrer werden Ausnahmen gemacht. Wer bei der Ankunft in Norwegen ohne triftigen Grund weder einen Test durchführen lassen möchte, noch einen alternativen Nachweis erbringen kann, wird laut Website der norwegischen Gesundheitsbehörden mit einer Geldstrafe belegt oder kann das Land wieder verlassen. Einreisende auf dem Landweg, die auf der Fahrt Länder der Stufen Rot oder Orange durchqueren, werden nur unter bestimmten Bedingungen nach Norwegen eingelassen. Sie dürfen in den risikoreicheren Regionen nicht übernachtet, keinen Nahverkehr genutzt und keine Kontakte zur einheimischen Bevölkerung gehabt haben.Bis auf die beiden Provinzen Agder und Rogaland ist Norwegen aus deutscher Sicht kein Corona-Risikogebiet. Für das gesamte Staatsgebiet gilt auch keine Reisewarnung. Die Corona-Infektionszahlen im Land befinden sich stabil auf einem niedrigen Niveau, zudem schreitet die Impfkampagne erfolgreich voran. Bereits rund zwei Drittel der Norweger haben eine erste Impfdosis erhalten, mehr als ein Drittel sind vollständig geimpft.