Polen: Aufhebung der meisten Corona-Einschränkungen

München, 24.02.2022 | 10:22 | twi

Die polnische Regierung hat angesichts sinkender Corona-Fallzahlen beschlossen, die meisten Beschränkungen im Land zum 1. März aufzuheben. In Hotels und Restaurants gelten dann keine Kapazitätsbeschränkungen mehr. An den Einreiseregelungen für Polen ändert sich hingegen voraussichtlich nichts.



Mit der neuen Regelung entfallen in Polen alle pandemiebedingten Einschränkungen außer der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes sowie der Quarantäne für positiv auf das Coronavirus getestete Personen. Somit dürfen Hotels, Restaurants und Freizeiteinrichtungen wieder vollständig ausgelastet werden, auch bei Versammlungen und größeren Veranstaltungen entfallen ab Anfang März die Obergrenzen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Begründet wurde die Entscheidung von Polens Gesundheitsminister Adam Niedzielski damit, dass sich ein rückläufiger Trend bei den Infektionszahlen zeigen würde. Über den 28. Februar hinaus müssen alle Personen in Polen jedoch weiterhin einen Mund-Nase-Schutz in öffentlichen Innenräumen sowie Verkehrsmitteln tragen. Wer an COVID-19 erkrankt ist, muss sich zudem in eine siebentägige Quarantäne begeben.Voraussichtlich werden zudem die Einreiseregelungen von Deutschlands östlichem Nachbarstaat beibehalten. Alle Einreisenden aus der Europäischen Union, dem Schengenraum oder aus der Türkei müssen einen 3G-Nachweis erbringen. Der Beleg einer vollständigen Impfung gegen das Coronavirus ist durch das Zertifikat der EU, beispielsweise in der Corona-Warn-App, oder einen Impfnachweis auf Polnisch oder Englisch zu erbringen. Als genesen gelten alle Reisenden, die in den letzten sechs Monaten vor Grenzübertritt positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Wer weder geimpft noch genesen ist, muss einen negativen PCR- oder Antigentest vorlegen können. Dieser darf nicht älter als 48 Stunden sein. Kann kein Nachweis erbracht werden, wird von den lokalen Behörden eine Quarantäne angeordnet.Die Pandemiesituation in Polen verbessert sich derzeit deutlich. Nachdem am 3. Februar mit 908,9 die bisher höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Land gemessen wurde, sinken die Zahlen kontinuierlich ab. Am Morgen des 24. Februar wurde der Inzidenzwert mit 361,1 angegeben. Im europäischen Vergleich ist die Sterberate jedoch nach wie vor vergleichsweise hoch. Derzeit sind 58,6 Prozent der Polinnen und Polen vollständig gegen COVID-19 geimpft, 29,6 Prozent haben eine Auffrischungsdosis erhalten.