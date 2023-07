Portugal: Weltjugendtag sorgt für erschwerte Einreise

München, 20.07.2023 | 12:55 | twi

Vom 1. bis zum 6. August findet in Lissabon der Weltjugendtag der katholischen Kirche statt. Das Veranstaltungskomitee des internationalen Jugendtreffens erwartet bis zu anderthalb Millionen Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt. Im Rahmen der Veranstaltung wird die grenzkontrollfreie Einreise aus Schengen-Staaten für etwa zwei Wochen zum Teil ausgesetzt, zudem ist in Lissabon mit massiven Verkehrseinschränkungen zu rechnen.



In Lissabon wird der Weltjugendtag für massive Verkehrseinschränkungen sorgen.

Wie das Auswärtige Amt berichtet, müssen Urlauberinnen und Urlauber in Portugal in der Zeit vor, während und nach dem Weltjugendtag mit Einschränkungen bei der Einreise rechnen. Vom 22. Juli bis zum 7. August wird die grenzkontrollfreie Einreise aus Mitgliedsstaaten des Schengen-Raums vorübergehend ausgesetzt. Das heißt, dass stichprobenartige Grenzkontrollen vorgenommen werden können. Wer mit dem Auto über den Landweg einreisen möchte, muss zudem beachten, dass im selben Zeitraum nur bestimmte Grenzübergänge geöffnet sind, an denen es aufgrund von Kontrollen zu längeren Wartezeiten kommen kann. Reisende sollten sich im Vorfeld informieren, welche Übergänge genutzt werden dürfen. Auf den Seiten 51 und 52 des Amtsblattes der portugiesischen Regierung (Diário da República) vom 14. Juli 2023 findet sich im Beschluss 71 eine genaue Auflistung der geöffneten Grenzübergänge.Im Rahmen des Weltjugendtages wird es vor allem in Lissabon zu massiven Verkehrseinschränkungen kommen. Insgesamt wird es drei Sperrzonen geben, eine rote, eine gelbe und eine grüne. In der roten Zone herrscht eine Vollsperrung für alle Fahrzeuge, in die gelbe Zone dürfen Anwohnende, Arbeitnehmende mit einer Bestätigung des Arbeitgebers sowie öffentliche Verkehrsmittel einfahren, Zweiräder jeglicher Art sind nicht gestattet. Die grüne Zone ist für den Straßenverkehr freigegeben, jedoch ist hier mit einem hohen Verkehrsaufkommen und Einschränkungen durch Fußverkehr zu rechnen. Insgesamt 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher werden zum Weltjugendtag erwartet, die sich größtenteils im Großraum Lissabon aufhalten werden. Vom 26. bis zum 31. Juli ziehen die traditionell vor dem Weltjugendtag stattfindenden Tage der Begegnung zahlreiche Interessierte in die einzelnen portugiesischen Diözesen.Für den Kreuzweg Via Crucis am 5. August, die nächtliche Gebetswache Vigil in der Nacht vom 5. auf den 6. August sowie für den Abschlussgottesdienst am 6. August hat Papst Franziskus sein Kommen zugesichert. Somit ist an diesen Tagen nochmals mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Der Weltjugendtag ist ein Treffen für Jugendliche und junge Erwachsene, das von der katholischen Kirche organisiert wird. Er geht auf eine Initiative von Papst Johannes Paul II. zurück, der 1984 zum „Internationalen Jubiläum der Jugend“ nach Rom eingeladen hatte. Seit 1986 wird der Weltjugendtag als solcher gefeiert, alle zwei bis drei Jahre findet ein Internationaler Weltjugendtag statt, in den Jahren dazwischen werden in den einzelnen Diözesen regionale Veranstaltungen durchgeführt. Das Hauptprogramm des Weltjugendtags ist dabei religiös geprägt, jedoch finden auch viele weitere kulturelle Events statt.