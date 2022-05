Portugal: Nachweispflicht bei Einreise auf Landweg entfällt

München, 16.05.2022 | 10:22 | twi

Portugal vereinfacht seine Einreisebestimmungen für alle Personen, die auf dem Landweg in den südeuropäischen Staat einreisen wollen. Erfolgt die Einreise über den Landweg, muss kein 3G-Nachweis mehr erbracht werden. Für alle anderen Ankommenden ändern sich die Bestimmungen jedoch nicht.



Bei der Einreise nach Portugal über den Landweg entfällt die 3G-Nachweispflicht.

Wer über den Landweg, also beispielsweise mit dem Zug oder Auto, nach Portugal einreist, muss seit einigen Tagen keinen 3G-Nachweis mehr erbringen. Somit gelten bei der Ankunft auf dem Landweg keine coronabedingten Einschränkungen mehr. Wer hingegen mit dem Flugzeug oder Schiff nach Portugal kommt, muss bei der Einreise nach wie vor einen Nachweis über eine vollständig erfolgte Impfung gegen, eine Genesung von oder einen Negativtest auf COVID-19 vorlegen. Wer geimpft, aber nicht geboostert ist, gilt für 270 Tage als immunisiert. Auffrischungsimpfungen sind hingegen unbegrenzt gültig. Genesungen werden 180 Tage lang anerkannt. Wer weder geimpft noch genesen ist, muss entweder einen maximal 72 Stunden alten PCR- oder einen höchstens 24 Stunden alten Antigentest vorlegen. Der Nachweis kann über die deutsche Corona-Warn-App erfolgen.Bei der Einreise nach Portugal auf dem Luftweg müssen sich Passagierinnen und Passagiere einer Temperaturmessung am Flughafen unterziehen. Wird eine Körpertemperatur von über 38 Grad festgestellt, werden weitere Untersuchungen angeordnet. Zudem kann von den Behörden eine Quarantäne verhängt werden. Im Land selbst sind kaum noch Einschränkungen in Kraft, alle Geschäfte, Freizeiteinrichtungen, kulturellen Orte sowie Bars und Restaurants dürfen ohne Nachweis- und Maskenpflicht öffnen. Lediglich in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen muss noch ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Zudem sind beim Betreten öffentlicher Verkehrsmittel sowie von öffentlichen Gebäuden theoretisch noch Temperaturmessungen möglich. Ansonsten gilt nach wie vor die Empfehlung, einen Mindestabstand von zwei Metern zu anderen Menschen einzuhalten.Die Infektionszahlen sind in Portugal in den letzten Wochen wieder etwas angestiegen, sodass die Sieben-Tage-Inzidenz am 15. Mai bei 1.285,8 lag. Das ist die derzeit höchste Inzidenz in der Europäischen Union. Gleichzeitig vermeldet Portugal aber eine der höchsten Impfquoten der Welt. Derzeit sind 91,3 Prozent der etwa zehn 10 Millionen Portugiesinnen und Portugiesen doppelt gegen das Coronavirus geimpft. Über 60 Prozent haben eine Auffrischungsdosis erhalten.