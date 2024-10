Portugals neues Zugticket: Unbegrenztes Bahnfahren für 20 Euro

München, 07.10.2024 | 17:57 | twi

Portugal bringt ein neues Zugticket auf den Markt, das für nur 20 Euro unbegrenztes Bahnfahren im ganzen Land ermöglicht. Das Ticket soll noch vor Jahresende verfügbar sein und umfasst fast alle Züge von Comboios de Portugal mit Ausnahmen in den Metropolregionen Lissabon und Porto. Ziel ist es, den öffentlichen Nahverkehr zu fördern und die Nutzung von Autos zu verringern.



Das neue Zugticket macht Bahnfahren in Portugal für nur 20 Euro im Monat unbegrenzt möglich.

Das „Green Rail Pass“ genannte Zugticket für 20 Euro monatlich deckt ein breites Streckennetz ab, das fast alle urbanen, regionalen und interregionalen Zugverbindungen in Portugal einschließt. Es wurde von der staatlichen Bahngesellschaft Comboios de Portugal (CP) entwickelt, um den öffentlichen Verkehr attraktiver zu gestalten und umweltfreundliche Mobilität zu fördern. Das neue Angebot soll Portugal dabei unterstützen, seine Klimaziele zu erreichen und den CO₂-Ausstoß im Land zu senken.Obwohl das genaue Startdatum noch nicht bestätigt ist, soll das Bahnticket vor Jahresende eingeführt werden. Damit reiht sich Portugal in die Liste europäischer Länder wie Deutschland und Frankreich ein, die ebenfalls kostengünstige Bahnangebote eingeführt haben, um den Individualverkehr zu reduzieren. Mit dem Ticket wird Bahnreisen für Touristinnen, Touristen und Einheimische erschwinglicher und gleichzeitig ein Beitrag zur Reduktion der Umweltbelastung geleistet.Das neue Bahnticket gilt für fast alle Züge in Portugal, jedoch sind die städtischen Zugverbindungen in den Metropolregionen Lissabon und Porto von dem Angebot ausgenommen. Für alle, die in den ländlichen Regionen Portugals leben oder diese erkunden möchten, bietet das Ticket eine kostengünstige und nachhaltige Alternative zum Auto. Zudem trägt es dazu bei, dass der Zugverkehr im Land weiter ausgebaut wird.