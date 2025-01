Reise-Warnapps: Diese Apps informieren im Urlaub über Gefahren

München, 30.01.2025 | 11:24 | spi

Naturkatastrophen, Unruhen oder Extremwetter können Reisende im Urlaub überraschen. Warnapps helfen, frühzeitig informiert zu sein und im Ernstfall schnell zu reagieren. Besonders nützlich sind die „Sicher Reisen“-App des Auswärtigen Amts, Katwarn sowie regionale Anwendungen.



Warnapps informieren Reisende im Urlaub frühzeitig über Gefahren wie Unwetter oder Waldbrände.

Die kostenlose App „Sicher Reisen“ des Auswärtigen Amts bietet aktuelle Reise- und Sicherheitshinweise für alle Länder weltweit. Nutzer können ihr Reiseziel als Favorit speichern und erhalten Push-Benachrichtigungen bei wichtigen Änderungen. Besonders in Krisensituationen, wie jüngst beim Sturm Éowyn in Großbritannien, werden Urlauberinnen und Urlauber so schnell gewarnt.Neben globalen Anwendungen lohnt sich der Blick auf regionale Warnapps. In Kalifornien etwa liefert die App „Watch Duty“ Echtzeit-Updates zu Waldbränden. Viele Länder haben eigene Wetter- und Katastrophenschutz-Apps, die oft schneller und präziser als internationale Dienste sind. Das Auswärtige Amt verlinkt diese Apps in der „Sicher Reisen“-App unter den jeweiligen Länderinformationen.Einige Länder, darunter Deutschland, die USA und Griechenland, nutzen Cell Broadcast, um Warnmeldungen direkt auf Smartphones zu senden. Diese Nachrichten funktionieren ohne Internet, benötigen aber Mobilfunkempfang. Reisende außerhalb der EU sollten sich über Roaming-Gebühren informieren oder eine lokale SIM-Karte nutzen, um sicher verbunden zu bleiben.Quelle: dpa