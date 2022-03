Rumänien schafft fast alle Corona-Maßnahmen ab

München, 10.03.2022 | 10:18 | twi

Angesichts der verbesserten Corona-Lage haben sich die rumänischen Behörden dazu entschieden, den größten Teil der pandemiebedingten Einschränkungen im Land am 9. März auslaufen zu lassen. Somit entfiel zum Beispiel die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes. Auch die Einreise ist wieder ohne Einschränkungen möglich.



In Rumänien wurden fast alle Corona-Maßnahmen abgeschafft.

Urlauberinnen und Urlauber, die nach Rumänien einreisen wollen, müssen demnach nicht mehr nachweisen, dass sie vollständig gegen das Coronavirus geimpft, von COVID-19 genesen oder negativ auf die Krankheit getestet wurden. Auch die verpflichtende Quarantäne für Personen, die über keinen der Nachweise verfügen, wurde abgeschafft. Gegenüber rumänischen Medien sagte Regierungssprecher Dan Cărbunaru, dass das Passenger Locator Form jedoch weiterhin ausgefüllt werden muss. Das Einreiseformular ist auf der Website der Regierung abzurufen und sollte nicht mehr als 72 Stunden vor der Einreise bearbeitet werden. Die rumänische Regierung behält sich zudem kurzfristige Änderungen der Einreiseregelungen je nach Entwicklung der Pandemielage vor.Der coronabedingte Alarmzustand ist in der Nacht vom 8. auf den 9. März ausgelaufen und wurde seitens der Behörden nicht verlängert. Damit wurden alle Infektionsschutzmaßnahmen im Land ersatzlos gestrichen. Es gelten nur noch Empfehlungen der Regierung. So muss weder im Freien noch in Innenräumen ein Mund-Nase-Schutz getragen werden und der Besuch von Restaurants oder Einkaufzentren ist wieder ohne Corona-Pass möglich. Auch die Sperrstunde für die Gastronomie und Kapazitätsbeschränkungen bei Veranstaltungen wurden abgeschafft. Rumäniens Gesundheitsminister Alexandru Rafila betonte jedoch, dass sich das Coronavirus nach wie vor verbreiten würde und empfahl daher, in geschlossenen Räumen weiterhin freiwillig Masken zu tragen und große Menschenansammlungen nach Möglichkeit zu vermeiden.Rumänien erholt sich momentan von der bisher schwersten Infektionswelle, die ihren Höhepunkt am 5. Februar mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1.099,1 erreicht hatte. Seitdem fallen die Zahlen kontinuierlich. Am 10. März wurde ein Inzidenzwert von 168,9 gemeldet. Rumänien gehört zu den europäischen Ländern mit der niedrigsten Impfquote, derzeit sind lediglich 42,2 Prozent der etwa 19 Millionen Rumäninnen und Rumänen vollständig gegen COVID-19 geimpft.