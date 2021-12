Rumänien: Online-Einreiseanmeldung ab 20. Dezember verpflichtend

München, 17.12.2021 | 09:54 | twi

Ab dem 20. Dezember sind alle nach Rumänien Einreisenden verpflichtet, sich über das neue Einreiseformular vorab online anzumelden. Das gab das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen für das südosteuropäische Land bekannt. Bis dahin können Reisende das bisherige Einreiseformular nutzen, das sowohl elektronisch als auch in Papierform ausgefüllt werden kann.



Mit Stand vom 17. Dezember ist das Online-Portal zum Ausfüllen des Formulars jedoch noch nicht freigeschaltet. Ein Hinweis auf der Website verweist darauf, dass das Portal erst ab dem 20. Dezember erreichbar sein wird. Für die Einreise sind zudem noch weitere Punkte zu beachten. So besteht für alle Einreisenden grundsätzlich eine 14-tägige Quarantänepflicht. Diese kann jedoch unter verschiedenen Voraussetzungen umgangen werden. So befreit eine vollständig erfolgte Impfung, die über das digitale COVID-Zertifikat der Europäischen Union nachgewiesen werden kann, von der Isolation. Auch mit einem elektronischen Genesenennachweis, der belegt, dass der letzte Positivtest 14 bis 180 Tage vor der Einreise erfolgt ist, darf Rumänien ohne Quarantäne bereist werden.Das rumänische Nationalinstitut für Öffentliche Gesundheit stuft Deutschland in seiner Ländereinstufung als rote Zone ein, dies ist die höchstmögliche Kategorie. Aus diesem Grund reicht ein negativer PCR-Test nicht für die Einreise aus. Lediglich Personen, die aus grün oder gelb kategorisierten Staaten einreisen, können die Isolation mit einem maximal 72 Stunden alten PCR-Test umgehen. Kinder bis einschließlich zwölf Jahren müssen weder einen Genesenen- noch einen Impfnachweis erbringen, auch ein Test muss nicht vorgelegt werden. Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren dürfen, unabhängig von der Einstufung ihres Herkunftslandes, mit einem höchstens 72 Stunden alten PCR-Test einreisen.Nachdem Rumänien Ende Oktober die höchsten Inzidenzwerte seit Beginn der Pandemie verzeichnet hatte, sinken die Infektionszahlen stetig. Derzeit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz knapp unter 30. Von den etwa 19 Millionen Rumäninnen und Rumänen sind derzeit sieben Millionen Personen vollständig geimpft, das entspricht einer Impfquote von rund 40 Prozent. Unter den EU-Staaten verzeichnet lediglich Bulgarien einen niedrigeren Anteil vollständig Geimpfter an der Gesamtbevölkerung.