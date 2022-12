Die schönsten Dörfer zum Urlaub machen

München, 28.12.2022 | 13:31 | soe

Die Welttourismusorganisation UNWTO hat die 32 schönsten Urlaubsdörfer auf der ganzen Welt gekürt. Unter den Ortschaften sind 14 in europäischen Ländern zu finden, darunter Zell am See in Österreich und Isola del Giglio in Italien. Deutsche Dörfer finden sich in der diesjährigen Bestenliste allerdings nicht wieder.



Andermatt in der Schweiz gehört 2022 zu den schönsten Urlaubsdörfern weltweit.

Die laut UNWTO 32 schönsten Dörfer zum Urlaub machen wurden durch die Organisation in keiner Rangfolge geordnet, sondern alle gleichwertig ausgezeichnet. Sie befinden sich in Europa, Asien, Südamerika und Afrika, wobei die europäischen Ortschaften mit 14 beinahe die Hälfte aller erfolgreichen Kandidaten stellen. In Österreich konnten sich Zell am See und Wagrain behaupten, in Italien Sauris-Zahre in den Alpen sowie das toskanische Isola del Giglio. Portugal ist mit Castelo Novo vertreten, die Schweiz mit Murten und Andermatt. Unter den spanischen Dörfern erkämpfen sich Rupit, Alquézar und Guadalupe Plätze in der Bestenliste.Jeder der 57 Mitgliedstaaten der UNWTO durfte maximal drei Dörfer nominieren, unter den 136 vorgeschlagenen Ortschaften wählte die Organisation schließlich 32 aus. Dabei sollten die Ausgezeichneten als herausragende Beispiele für ländliche Urlaubsziele mit anerkannten Natur- und Kulturgütern sein, gemeinschaftliche Werte vertreten und gleichzeitig traditionelle Produkte sowie Lebensstile bewahren und sich zur Innovation bekennen. Auch das Thema Nachhaltigkeit in wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aspekten spielte bei der Überprüfung eine Rolle.Während die europäischen Dörfer für deutsche Touristinnen und Touristen durch eine geringe Anreisezeit besonders attraktiv sind, lohnen durchaus auch Besuche auf anderen Kontinenten. So ist mit dem Choke Mountains Ecovillage in Äthiopien ein einzigartiges Ziel für Ökotourismus entstanden, wo Gäste gemeinsam mit der lokalen Bauerngemeinschaft lokale Produkte wie Honig und Kaffee produzieren können. Im ecuadorianischen Aquarico locken hingegen ein Nationalpark, ein Wildreservat und die Chance, die Kultur der indigenen Einwohnerschaft hautnah kennenzulernen. Wer nach Choachí in Kolumbien reist, kann traditionelle Wandmalereien entdecken und am jährlich begangenen Tauschfest für Naturprodukte und Alltagsgegenstände teilnehmen.