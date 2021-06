Spanien erlaubt Einreise ohne PCR-Test

München, 07.06.2021 | 08:20 | soe

Spanien erlaubt ab sofort die Einreise aus Deutschland ohne PCR-Test. Seit dem heutigen Montag benötigen Urlauber und andere Reisende nur noch ein negatives Antigen-Schnelltestergebnis, das maximal 48 Stunden alt ist. Gegen das Coronavirus Geimpfte und von ihm Genesene sind von der Testpflicht bei der Einreise nach Spanien fortan gänzlich befreit, sie müssen nur einen Genesungs- beziehungsweise Impfnachweis erbringen. Damit wird auch ein Urlaub auf Mallorca erleichtert.



Spanien erlaubt seit dem 7. Juni die Einreise aus Deutschland ohne PCR-Test.

Mit Wirkung zum 7. Juni hat die spanische Regierung die Einreise für Deutsche deutlich vereinfacht. Zwar steht Deutschland weiterhin auf der spanischen Liste der Risikogebiete, die noch mindestens bis zum 20. Juni gilt. Dennoch werden die Anforderungen für Reisende aus der Bundesrepublik gelockert: Anstelle des bisher zwingend erforderlichen negativen PCR-Testergebnisses haben Urlauber nun die Wahl, ob sie für die Einreise nach Spanien einen PCR- oder einen Antigen-Schnelltest durchführen lassen. Letzterer ist meist kostengünstiger zu bekommen und liefert schnellere Ergebnisse. Das negative Testergebnis wird von allen Reisenden ab einem Alter von sechs Jahren gefordert, die auf dem Luft- oder Seeweg oder über Land aus Frankreich nach Spanien kommen.Bei beiden Testmethoden darf die Probenentnahme nicht länger als 48 Stunden zurückliegen, wie das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen schreibt. Wird ein Antigen-Schnelltest vorgelegt, muss dieser zudem von der Europäischen Union anerkannt sein. Alle Testresultate sind entweder digital oder in Papierform vorzulegen und müssen in spanischer, englischer, französischer oder deutscher Sprache ausgefertigt sein. Als nötige Angaben werden der Vor- und Nachname des Reisenden, das Datum der Testabnahme, das angewandte Testverfahren, der Sitzstaat des Labors sowie das negative Ergebnis gefordert. Transitreisende, die den Transitbereich nicht verlassen, sind von der Testpflicht ausgenommen. Darüber hinaus müssen Flugreisende weiterhin binnen 48 Stunden vor der Einreise über das spanische Travel Health Portal oder die zugehörige App eine elektronische Einreiseerklärung ausfüllen, woraufhin ein für den Grenzübertritt benötigter QR-Code generiert wird.Wer aus Deutschland nach Spanien reist und gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Infektion genesen ist, muss kein zusätzliches Testergebnis mehr vorweisen. Voraussetzung ist, dass die Impfung vollständig mit allen benötigten Impfdosen abgeschlossen ist, die Gabe der letzten Impfung muss mindestens 14 Tage vor dem Reiseantritt erfolgt sein. Es werden nur Impfstoffe akzeptiert, die von der Europäischen Arzneimittel oder der WHO zugelassen sind. Genesene benötigen den dokumentarischen Nachweis, dass ihre Corona-Infektion nicht länger als 180 Tage zurückliegt.