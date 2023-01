Sri Lanka verschärft Einreiseregeln

München, 16.01.2023 | 13:00 | twi

Sri Lanka hat sein COVID-19-Protokoll erneuert und damit die Einreiseregeln verschärft. Ungeimpfte Reisende müssen demnächst wieder einen negativen PCR-Test vor der Einreise vorlegen. Mit der Regelung möchte man verhindern, dass einzelne Nationalitäten bevorzugt oder benachteiligt werden.



Das neue COVID-19-Protokoll soll einerseits Diskriminierung gegenüber einzelnen Ländern verhindern und andererseits für eine gewisse Einheitlichkeit bei den Einreiseregeln sorgen. So müssen ab dem 20. Januar alle ungeimpften Reisenden wieder einen negativen PCR-Test bei der Ankunft vorlegen. Dieser darf nicht älter als 72 Stunden sein. Allen vollständig gegen das Coronavirus geimpften Urlauberinnen und Urlaubern empfiehlt die sri-lankische Tourismusbehörde, einen Impfnachweis mit sich zu führen. Ursprünglich sollte die Regelung bereits am 13. Januar in Kraft treten. Aus Rücksicht auf Reisende, die bereits alle Vorbereitungen für ihren Urlaub in Sri Lanka getroffen hatten, wurde eine Verschiebung um eine Woche beschlossen. Am 17. Januar ist eine Beratung der zuständigen Behörden geplant, in der ein detaillierter Leitfanden erarbeitet werden soll. Zudem verpflichten sich die zuständigen Behörden dazu, die Regelungen regelmäßig in Zusammenarbeit mit Gesundheitsinstitutionen zu evaluieren.Seit April 2022 ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Sri Lanka nicht mehr über den Wert von zehn gestiegen. Am 16. Januar wurde beispielsweise eine Inzidenz von 0,2 gemeldet. Von den knapp 22 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern des Inselstaates sind etwa zwei Drittel vollständig gegen COVID-19 geimpft, ein Drittel hat eine Auffrischungsimpfung erhalten. Im Land selbst gilt nach wie vor die Empfehlung, einen Mund-Nase-Schutz in geschlossenen Räumen, öffentlichen Verkehrsmitteln und Menschenansammlungen zu tragen. In der Bevölkerung ist es zudem weit verbreitet, auch im Freien eine Maske zu tragen.Die „Perle des Indischen Ozeans“ gilt als vielseitiges Urlaubsland, das zwischen kulturellen Highlights und insgesamt etwa 1.300 Kilometern Traumstränden extrem viel zu bieten hat. Wassersport von Schnorcheln über Tauchen bis hin zum Surfen ist in Sri Lanka vielerorts möglich. Die zahlreichen Nationalparks, die etwa 15 Prozent der Gesamtfläche des Landes ausmachen, bieten sich hingegen für Tierbeobachtungen und Wanderungen an. Auch für Retreats ist der Inselstaat ein beliebtes Reiseziel. Wer sich hingegen für die abwechslungsreiche Kultur des Landes interessiert, kann viele Tempel besuchen oder die spektakuläre Felsenfestung von Sigiriya bestaunen.