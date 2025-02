Südkorea führt digitale Einreisekarte ein

München, 20.02.2025 | 08:10 | sei

Südkorea modernisiert seine Einreiseformalitäten: Ab dem 24. Februar 2025 wird eine digitale Einreisekarte (e-Arrival Card) eingeführt. Viele internationale Reisende müssen das neue Formular spätestens drei Tage vor der Ankunft online ausfüllen. Die Registrierung ist kostenlos und soll den Einreiseprozess beschleunigen. Bis Ende 2025 bleibt die Papierversion parallel verfügbar.



Die e-Arrival Card ist ein digitales Einreiseformular, das vor der Ankunft in Südkorea ausgefüllt werden muss. Die Registrierung erfolgt über die Webseite e-arrivalcard.go.kr, die ab dem 24. Februar freigeschaltet wird. Reisende müssen ihre persönlichen Daten, Informationen zur Reise, Flugdaten sowie die Adresse des Aufenthalts in Südkorea angeben. Der Prozess ist kostenlos und dauert nur wenige Minuten. Ausgenommen von der Pflicht zur Registrierung sind Inhaberinnen und Inhaber einer elektronischen Reisegenehmigung (K-ETA) , Permanent Residents, Besitzerinnen und Besitzer einer Overseas Korean Resident Card sowie Flugzeug- und Schiffscrews. Für alle anderen Reisenden gilt die Verpflichtung zur Registrierung, wobei die Papierversion bis Dezember 2025 weiterhin akzeptiert wird.Die digitale Einreisekarte kann bis zu drei Tage vor der geplanten Ankunft ausgefüllt werden. Nach dem Hochladen eines Scans des Reisepasses werden die Daten automatisch erkannt und in das Formular übertragen. Anschließend müssen noch die Reisedaten, der Aufenthaltsort in Südkorea sowie der Reisezweck ergänzt werden. Nach dem Absenden erhalten Reisende eine Bestätigung per E-Mail. Änderungen an der e-Arrival Card sind bis zur Einreise jederzeit möglich.Mit der Einführung der e-Arrival Card folgt Südkorea dem Beispiel anderer asiatischer Länder wie beispielsweise Kambodscha und Malaysia, die bereits digitale Einreiseformulare anbieten. Das neue System soll die Abfertigungszeiten bei der Einreise verkürzen und den Papierverbrauch reduzieren. Ab 2026 wird die digitale Variante die Papierversion vollständig ersetzen, wodurch die Einreise künftig noch effizienter gestaltet werden soll.