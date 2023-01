Tansania: Abschaffung der Testpflicht für Einreise aufs Festland

München, 27.01.2023 | 14:22 | twi

Touristinnen und Touristen, die das Festland von Tansania besuchen wollen, müssen nicht länger einen negativen Coronatest für die Einreise vorlegen. Wer hingegen den Archipel Sansibar, der ebenfalls zu Tansania gehört, besuchen möchte, muss nach wie vor geimpft oder getestet sein. Das tansanische Festland ist besonders für seine zahlreichen Nationalparks bekannt.



Für die Einreise aufs tansanische Festland wird kein negativer PCR-Test mehr benötigt.

Wie das Auswärtige Amt berichtet, müssen Tansania-Reisende bei der Einreise aufs Festland des ostafrikanischen Landes nicht länger einen negativen PCR-Test vorlegen. Auch der Nachweis einer vollständigen Impfung gegen das Coronavirus ist nicht notwendig, jedoch empfehlen die lokalen Behörden dringend einen vollständigen Impfschutz gegen COVID-19. Bei der Einreise können Touristinnen und Touristen für kostenfreie Schnelltests ausgewählt werden, zudem wird bei Reisenden in der Regel ein Gesundheitsscreening in Form von Temperaturmessungen vorgenommen. Wer coronatypische Symptome aufweist, muss sich sofort in Quarantäne begeben und weitere Anordnungen der Behörden befolgen. Ansonsten gibt es in Tansania keine pandemiebedingten Einschränkungen im Land.Für Reisen auf den zu Tansania gehörenden Archipel Sansibar sind hingegen abweichende Regelungen in Kraft. So müssen alle Urlauberinnen und Urlauber am Vortag der Reise auf Sansibar ein Gesundheitsformular ausfüllen, aus welchem ein QR-Code generiert wird, der bei der Aufforderung durch Beamtinnen und Beamte vorgezeigt werden muss. Vollständig gegen COVID-19 geimpfte Reisende müssen über ein Impfzertifikat mit QR-Code verfügen. Wer nicht oder nicht vollständig gegen das Coronavirus geimpft ist, muss einen bei der Abreise maximal 72 Stunden alten negativen PCR-Test oder ein NAAT-Zertifikat vorlegen. Zwar kann die Abreise auch ohne Test erfolgen, dann ist jedoch direkt nach der Ankunft ein PCR-Test auf Selbstkostenbasis durchzuführen. Die Kosten dafür belaufen sich auf mehr als 90 Euro, zudem ist mit Wartezeiten zu rechnen. Bis zum Erhalt des Ergebnisses wird eine Selbstisolation angeordnet.Das Festland Tansanias ist bei Reisenden vor allem für seine Wildnis bekannt. Mit dem Serengeti-Nationalpark im Norden des Landes verfügt Tansania über einen der bekanntesten Nationalparks der Welt. Doch auch zahlreiche weitere Schutzgebiete mit einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt prägen das tansanische Festland, so der Tarangire-Nationalpark, der Katavi-Nationalpark oder der kleine Saanane-Nationalpark. Zudem befindet sich mit dem Kibo im Kilimandscharo-Massiv der höchste Berg Afrikas und damit einer der Seven Summits auf tansanischem Staatsgebiet. Mit dem Viktoriasee hat Tansania darüber hinaus Anteil am größten See Afrikas und dem weltweit zweitgrößten Süßwassersee.