Tansania führt ab 2026 Pflichtversicherung für Reisende ein

Sizilien: Fährstreik am 21. Juli 2025 – Ausfälle und Verspätungen möglich 14.07.2025

Fährstreik in Sizilien am 21. Juli 2025: Fährbetrieb Caronte & Tourist kündigt Arbeitsniederlegung an. Reisende sollten sich auf Ausfälle und Verspätungen einstellen und vorab informieren. mehr