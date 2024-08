Sansibar: Pflichtversicherung für Reisende ab 1. Oktober 2024

München, 19.08.2024 | 15:14 | spi

Reisende nach Sansibar müssen ab dem 1. Oktober 2024 eine Reiseversicherung abschließen. Dies geht aus einer Mitteilung des Krisenmanagers A3M und lokalen Medienberichten hervor. Die Versicherung deckt eine Vielzahl von Leistungen ab. Die Pflichtversicherung ist 90 Tage gültig und kostet pro Person rund 44 US-Dollar oder 40 Euro.



Die Behörden der beliebten Touristeninsel Sansibar wollen mit der Versicherungspflicht den Schutz der Reisenden erhöhen. Die Maßnahme tritt am 1. Oktober 2024 in Kraft. Verschiedene Gesundheitsleistungen, der Verlust von Gepäck und Reisedokumenten, Notfallevakuierungen, Unfälle und die Rückführung im Todesfall werden durch die Reiseversicherung abgedeckt.Die Versicherung kann laut A3M nur bei der Zanzibar Insurance Corporation (ZIC) abgeschlossen werden. Die Versicherung kostet 44 US-Dollar oder rund 40 Euro pro Person und sollte vor der Einreise beantragt werden. Ein entsprechendes Online-Portal wird derzeit eingerichtet. Versicherungen anderer Anbieter ersetzen die Pflichtversicherung der ZIC nicht.Sansibar gehört zu Tansania und liegt vor der ostafrikanischen Küste. Reisende schätzen die Inselgruppe wegen ihrer weißen Strände und des türkisblauen Wassers. Deutsche Staatsangehörige benötigen für die Einreise nach Tansania neben einem gültigen Reisepass und einer Reiseversicherung ein Visum. Das Auswärtige Amt empfiehlt die Beantragung eines E-Visums. Alternativ ist auch ein „Visa on Arrival“ erhältlich, von dem jedoch wegen der langen Wartezeiten abzuraten ist. Ein Visum kostet für touristische Reisende zwischen 50 und 100 US-Dollar.