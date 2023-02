Thailand: Das sind die aktuellen Einreisebestimmungen

München, 08.02.2023 | 13:22 | spi

Pünktlich zur Hauptsaison hat Thailand seine Einreisebestimmungen für internationale Touristen und Touristinnen gelockert. Die meisten Gäste werden seit Januar ohne jegliche Test- und Nachweispflichten begrüßt. Auch abseits der Ankunft spüren Reisende im beliebten Urlaubsland von der Pandemie nur noch wenig. Restaurants, Museen und Strandbars sind wieder geöffnet und warten auf Besucher und Besucherinnen.



In Thailand begeistert die Verbindung aus quirligen Städten und traumhaften Stränden.

Im südostasiatischen Thailand blüht der Tourismus langsam wieder auf. Die lockeren Einreisebestimmungen machen es Urlaubern und Urlauberinnen auch denkbar einfach. Für Reisende aus Deutschland gelten keine COVID-19-bedingten Auflagen mehr. Es ist sogar möglich, das Tropen-Königreich ohne Visum zu besuchen. Wer nur für 45 Tage oder weniger das Land bereisen möchte, braucht nur einen Reisepass oder Kinderreisepass. Erst bei längeren Aufenthalten muss ein Reise-Visum beantragt werden. In jedem Fall sollten die notwendigen Pässe noch mindestens sechs Monate gültig sein.Globetrotter und Globetrotterinnen, die Thailand nur als Zwischenstopp auf ihrer Weltreise ansteuern, sollten eine Sonderregelung im asiatischen Raum beachten. Diese betrifft nur Personen, die aus einem Land kommen, welches zur Einreise einen negativen Test verlangt. Zu diesen Ländern gehört beispielsweise China. In diesem Fall muss bei Einreise nach Thailand der Nachweis einer Krankenversicherung vorgelegt werden, der die gesamte Urlaubszeit in Thailand sowie sieben zusätzliche Tage abdeckt. Die Krankenversicherung soll die Behandlungskosten einer etwaigen COVID-19-Erkrankung tragen.Das Leben ist in Thailand fast wieder zur Normalität zurückgekehrt. Nur in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in öffentlichen Gebäuden und Einkaufszentren ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes vorgeschrieben. In den Bars und Diskotheken der Metropolen, beim Schlemmen auf den Street-Food-Meilen und beim Entspannen an den zahlreichen Sandstränden begeistert Thailand seine Besucherinnen und Besucher wie vor der Pandemie.