München, 26.09.2022 | 07:37 | soe

Thailand will ab dem 1. Oktober die Corona-Einreiseauflagen abschaffen. Dann sollen Einreisende keinen Impfnachweis oder negativen Test mehr vorlegen müssen, wenn sie das Land besuchen möchten. Die Nachweispflicht ist im Augenblick die einzige noch verbliebene Einreisebedingung, die Quarantänevorschriften sowie die Testpflicht nach der Ankunft wurden bereits aufgehoben.



Thailand erlaubt ab dem 1. Oktober die Einreise ohne Corona-Impfung oder negativen Test.

Wie der thailändische Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul am 23. September bekanntgab, werden die strengen Corona-Kontrollen an Thailands Grenze ab dem kommenden Samstag enden. Der Nationale Ausschuss für übertragbare Krankheiten hat die Lockerung nach einer Zusammenkunft Mitte letzter Woche beschlossen, zugleich wurde der Status von COVID-19 in Thailand neu definiert. Demnach gilt das Virus ab Oktober nicht mehr als „gefährliche übertragbare Krankheit“, sondern steht auf der Liste der „überwachten übertragbaren Krankheiten“. Folglich wird mit Corona Infizierten die Einreise nach Thailand nicht mehr verwehrt, sie müssen lediglich Gesichtsmasken tragen und sich fünf Tage lang an Vorsichtsmaßnahmen halten, um andere nicht zu gefährden. Eine Isolation ist nicht mehr vorgeschrieben, sofern höchstens leichte Symptome auftreten. Die neue Regelung muss noch von der thailändischen Corona-Aufsichtsbehörde CCSA abgesegnet werden.Vom nächsten Monat an brauchen deutsche Urlauber und Urlauberinnen nur noch die Reisedokumente, welche bereits vor der Corona-Pandemie für die Einreise nach Thailand benötigt wurden. Dies ist ein noch mindestens sechs Monate gültiger Reisepass oder vorläufiger Reisepass. Innerhalb des Landes sollte dieser im Original oder in Kopie stets mitgeführt und bei offiziellen Kontrollen auf Verlangen vorgezeigt werden. Deutsche Reisende benötigen für touristische Kurzzeitaufenthalte kein Visum, ab dem 1. Oktober gilt dies für eine Zeitspanne von bis zu 45 Tagen. Zuvor durften sie maximal 30 Tage visumfrei in Thailand bleiben.In Thailand beginnt im Herbst die Hauptsaison für Touristen und Touristinnen aus Europa und den USA, die der kalten Jahreszeit in ihrer Heimat entfliehen möchten. Durch die vereinfachten Einreisebedingungen erhoffen sich die Behörden einen Aufschwung des während der Pandemie stark ausgebremsten Tourismus. Bisher besuchten seit Jahresbeginn rund fünf Millionen Urlauber und Urlauberinnen das südostasiatische Land, bis zum Ende von 2022 soll die Gästezahl auf zehn Millionen steigen.