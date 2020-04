Thailand schränkt Flugverkehr weiter ein

München, 02.04.2020 | 09:33 | soe

Thailand ergreift weitere Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. So ist seit dem 1. April nur noch in Ausnahmefällen der Transitverkehr über thailändische Flughäfen erlaubt, auch weitere Durchreisen durch das Staatsgebiet werden eingeschränkt. Bangkok Airways will indes ab dem 7. April alle Inlandsflüge streichen.



Für Durchreisen sowie den Transitflugverkehr sollen die gleichen Ausnahmeregelungen gelten, welche die thailändischen Behörden am 25. März bereits für die reguläre Einreise von Ausländern erlassen haben. Die Beschränkungen haben massive Auswirkungen auf den Tourismus im Land. So müssen nach einem Bericht des Nachrichtenportals Farang mehr als 30.000 Hotels im Land vorübergehend schließen, weil sie keine Gäste mehr haben. Das entspricht rund 95 Prozent der Hotels in ganz Thailand. Stark betroffen ist vor allem die bei Urlaubern beliebte Insel Phuket, deren Flughafen am 10. April vorläufig geschlossen werden soll.Auch Fluggesellschaften reagieren auf die neuen Richtlinien. Bangkok Airways wird nach eigenen Angaben vom 7. bis zum 30. April den Inlandsflugverkehr in Thailand komplett einstellen. Zuvor waren die Frequenzen auf den inländischen Strecken bereits stark reduziert worden. Weniger Sorgen machen müssen sich indes Touristen in Thailand, die momentan nicht ausreisen können und deshalb eine Visumverlängerung beantragt haben. Wie der Farang berichtet, wird Ausländern mit Touristenvisum, die nach dem 1. März in das Land eingereist sind, die Aufenthaltsverlängerung nun automatisch gewährt.