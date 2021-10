Thailand öffnet ohne Quarantäne für Geimpfte ab 1. November

München, 12.10.2021 | 08:29 | soe

Der Thailand-Urlaub 2021 rückt in greifbare Nähe: Ab dem 1. November lässt das südostasiatische Land wieder vollständig geimpfte Touristen aus zehn Ländern ohne Quarantäne einreisen, auch Deutschland ist darunter. Für die Einreise wird nur ein negativer PCR-Test benötigt. Wer geimpft ist, muss auch nach der Rückkehr nach Deutschland nicht in Quarantäne.



Thailand lässt vollständig geimpfte Deutsche ab dem 1. November ohne Quarantäne einreisen.

Die von Thailand-Fans lang erwartete Nachricht verkündete der thailändische Regierungschef Prayut Chan-o-cha am 11. Oktober in einer Fernsehansprache. Demnach dürfen ab dem kommenden Monat wieder ausländische Flugreisende ohne Quarantäne nach Thailand kommen, wenn sie vollständig geimpft sind und aus einem von zehn Ländern mit niedrigem Corona-Risiko anreisen. Neben Deutschland werden von den thailändischen Behörden beispielsweise auch Großbritannien, die USA, China und Singapur als solche gezählt. Die Besucher müssen neben dem vollständigen Impfschutz auch einen negativen PCR-Test nachweisen und sich nach der Ankunft in Thailand erneut testen lassen. Fällt auch der zweite Test negativ aus, genießen sie innerhalb des Landes völlige Reisefreiheit.Einen Monat nach der Öffnung für geimpfte Touristen plant Thailand weitere Lockerungen. Unter anderem soll voraussichtlich der Alkoholausschank in Restaurants wieder erlaubt werden, welcher seit mehreren Monaten ausgesetzt war. Auch Unterhaltungsbetriebe werden nach den Plänen der Regierung zu diesem Zeitpunkt wieder öffnen. Zudem sollen ab Dezember weitere Staaten der Liste der erlaubten Abreiseländer hinzugefügt werden, ab dem 1. Januar 2022 wird diese dann nochmalig und nach aktueller Ankündigung sehr ausführlich erweitert.Mit den neuen Bestimmungen wird die Einreise nach Thailand für Urlauber deutlich erleichtert. Bislang war es ihnen nur durch die Teilnahme am Sandbox-Programm möglich, einige Landesteile quarantänefrei zu bereisen. Dafür musste ebenfalls ein vollständiger Impfschutz belegt werden, hinzu kamen mehrere Corona-Tests und der Nachweis einer Krankenversicherung. Während der ersten vierzehn Tage des Aufenthalts durfte die jeweilige Einreiseregion, beispielsweise Phuket, nicht verlassen werden. Thailand verzeichnet aktuell sinkende Infektionszahlen, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit Stand zum 12. Oktober bei 105,2. Das Land gilt nach Einstufung des Robert Koch-Instituts derzeit noch als Corona-Hochrisikogebiet, womit Rückkehrer in Deutschland einer Quarantänepflicht unterliegen. Vollständig geimpfte Personen können diese aber durch einen entsprechenden Nachweis von Beginn an umgehen, das Impfzertifikat ersetzt auch den negativen Corona-Test für die Heimkehr. Reisende müssen lediglich das digitale Einreiseformular der Bundesrepublik ausfüllen.