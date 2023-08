Top 100 Sehenswürdigkeiten in Deutschland: Internationale Reisende befragt

München, 21.08.2023 | 12:35 | spi

Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) stellt die aktuell 100 beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland vor. Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz stellte die DZT internationalen Gästen die Frage, welche Attraktion hierzulande am beliebtesten sei. Weit vorne liegen Freizeit- und Erlebnisparks, Schlösser und Burgen sowie Naturschönheiten.



Internationale Gäste wurden nach den sehenswertesten Attraktionen in Deutschland befragt.

Rund 25.000 Personen nahmen in den Jahren 2022 und 2023 an der Umfrage teil. Internationale Gäste in Deutschland zieht es dem Ergebnis zufolge vor allem in die Freizeitparks. Auf dem ersten Platz der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland landet der Europa-Park in Rust, auf dem dritten das Phantasialand Brühl. Der Zweitplatzierte ist weniger actiongeladen, dafür genauso spektakulär: das Miniatur Wunderland Hamburg. Weitere Freizeitparks in den Top 100 sind das Ravensburger Spieleland, Karls Erlebnis-Dorf, der Erlebnispark Tripsdrill, der Bayernpark und das Legoland.Deutschland ist international bekannt für seine mittelalterlichen Bauten. Daher verwundert es nicht, dass auf dem vierten Platz Rothenburg ob der Tauber mit seiner malerischen Altstadt landet. Schloss Neuschwanstein liegt knapp dahinter auf Platz 6. Dann kommen auch Großstädte in das Ranking. Die beliebteste Stadt ist nach der Umfrage der DZT Berlin, gefolgt von Hamburg, Dresden und München. Auch Burgen, Dome und viele weitere UNESCO-Weltkulturerbe im ganzen Land finden sich in den Top 100 wieder.Im Bezug auf Natur besuchen internationale Reisende am liebsten den Schwarzwald. Die Gebirgsregion im Südwesten Deutschlands befindet sich auf Platz 8. Darauf folgen die Sächsische Schweiz auf Platz 16, die Mosel auf 17 und die Insel Rügen auf 20. Im oberen Drittel der beliebtesten Attraktionen landen zudem noch der Bodensee, der Rhein und der Harz. Die vollständige Top 100 ist hier einsehbar.