Wo ist jetzt noch Urlaub möglich? Tourismus in Deutschland verboten

München, 29.10.2020 | 09:40 | soe

Bund und Länder haben am Abend des 28. Oktober ein umfangreiches Maßnahmenpaket beschlossen, das Deutschland für den gesamten November in einen neuen Lockdown schickt. Es beinhaltet auch ein Verbot des Inlandstourismus, Übernachtungen zu touristischen Zwecken werden in allen Bundesländern untersagt. Hier lesen Sie, wo jetzt noch Urlaub möglich ist.



Auch im November können viele beliebte Urlaubsziele auf der Nah- und Fernstrecke bereist werden.



Kurz- und Mittelstrecke



Griechenland: Griechenland hat noch kein einziges Corona-Risikogebiet. Durch frühzeitig umgesetzte Hygienemaßnahmen bewegen sich die Infektionszahlen weiterhin auf einem zwar steigenden, aber im europäischen Vergleich niedrigen Niveau. Im Land schützt eine allgemeine Maskenpflicht in öffentlichen Bereichen vor Infektionen.



Kanarische Inseln: Die Reisewarnung für die Kanaren wurde aufgehoben, nachdem die Inseln mit umfassenden Hygienekonzepten ihren Inzidenzwert unter 40 Ansteckungen je 100.000 Einwohner senken konnten. Es gibt wieder zahlreiche Direktflüge von deutschen Flughäfen, zudem bieten viele Veranstalter momentan besonders günstige Preise für Pauschalreisen an.



Italien (Trient, Marken und Süditalien inklusive Sizilien): Mehrere italienische Regionen verzeichnen noch immer geringe Infektionsraten, darunter die südlichen Provinzen Molise, Apulien, Basilicata, Kalabrien und Sizilien. Dort herrschen auch im November noch milde 19 Grad Celsius. Eine landesweite Maskenpflicht sorgt für die nötige Hygiene. Beim Autofahren in Italien sollten Urlauber beachten, dass auf gemeinsamen Fahrten von Personen unterschiedlicher Haushalte auch im Wagen ein Mund-Nase-Schutz getragen werden muss.



Österreich (Kärnten, Gemeinden Mittelberg und Jungholz): Die beliebte Urlaubsregion Kärnten in Österreich ist kein Risikogebiet. Eine Einreise aus Deutschland ist problemlos möglich. In Österreich gilt eine Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln.



Fernreiseziele



Barbados: Die Karibikinsel Barbados hat kaum Corona-Fälle. Reisende aus Deutschland müssen vor dem Abflug ein Online-Formular ausfüllen und bei der Einreise einen negativen Corona-Test vorweisen, der höchstens 72 Stunden alt ist. Die Lufthansa bietet ab Deutschland bereits wieder Direktflüge nach Barbados an.



Kuba (Varadero): Ab Ende Oktober empfängt die beliebte Urlaubsregion Varadero auf Kuba wieder ausländische Touristen. Mehrere Hotelresorts haben sich mit umfangreichen Hygienekonzepten auf die Wiederöffnung vorbereitet und bieten Gästen auch Ausflüge innerhalb eines sicheren Reisekorridors an.



Seychellen: Die Seychellen im Indischen Ozean haben nur eine geringe Infektionsrate und erlauben deutschen Touristen die Einreise, wenn diese einen negativen Corona-Testbescheid vorlegen können. Er darf maximal 72 Stunden alt sein. Zudem werden ein Unterkunftsnachweis sowie eine Krankenversicherung benötigt.



Namibia: Mit einem negativen PCR-Test, der bei der Einreise nicht älter als 72 Stunden ist, dürfen deutsche Urlauber ohne Quarantäne nach Namibia. Das afrikanische Land mit einer artenreichen Tierwelt ist von der Corona-Pandemie kaum betroffen.



