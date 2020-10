Reiseveranstalter Tropo stellt Betrieb ein

München, 08.10.2020 | 16:53 | lvo

Der Reiseveranstalter Tropo stellt das Geschäft ein. Wie es in einer Pressemitteilung am Donnerstagnachmittag heißt, ist das Aus der Leipziger für den 31. Dezember 2020 geplant. Bis dahin sollen jedoch noch alle bestehenden Buchungen erfüllt werden, sofern dies durch aktuelle Reisebeschränkungen möglich ist.



Tropo-Kunden mit gebuchten Reisen im Kalenderjahr 2020 können ihre Reise noch wahrnehmen, der Veranstalter will alle Verträge erfüllen – es sei denn, erneute Reisebeschränkungen erzwingen eine Stornierung. Alle Buchungen mit Abflug im Jahr 2021 werden durch den Veranstalter storniert, Tropo werde demnach „weiterhin allen seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen“, wie es in einer offiziellen Mitteilung hieß. Sämtliche Kundengelder sollen demnach ausgezahlt werden.Schuld am Aus des Reiseveranstalters ist unter anderem die Corona-Krise, die die Reisebranche seit März stark belastet. Die Entscheidung ist jedoch auch das Ergebnis einer weitreichenden Strategieüberprüfung, die der Tropo-Eigentümer Dnata bereits Anfang des Jahres durchgeführt hat. Die Entscheidung, Tropo aufzugeben, sei nicht leicht gewesen, heißt es in der Pressemitteilung.